Длинные выходные в октябре 2021: какие дни отработаем и что отпразднуем

Выходных в октябре будет много

Всего в октябре 2021 будет 31 календарный день, из них 20 - рабочих и 11 - выходных.

Один день будет с укороченным графиком. Это предпраздничное 13 октября.

Выходные в октябре: 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 30, 31 числа.

Коллаж РБК-Украина: Календарь выходных и рабочих дней в октябре 2021

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