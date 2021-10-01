Длинные выходные в октябре 2021: какие дни отработаем и что отпразднуем

В октябре 2021 нас ждут длинные выходные в связи с празднованием Дня защитника Украины, который отмечается на Покровы, 14-го числа. Отдыхать мы будем целых четыре дня подряд, один из которых, правда, придется отработать. Помимо этого праздника в октябре нас ждет День учителя, День освобождения Украины oт фашистских захватчиков, День автомобилиста и дорожника и другие интересные даты.
Какие еще важные праздники мы будем отмечать в этом месяце, сколько дней будем работать и отдыхать - читайте ниже в нашем материале.
Выходных в октябре будет много
Всего в октябре 2021 будет 31 календарный день, из них 20 - рабочих и 11 - выходных.
Один день будет с укороченным графиком. Это предпраздничное 13 октября.
Коллаж РБК-Украина: Календарь выходных и рабочих дней в октябре 2021
Какие праздники нас ждут в октябре
1 октября - Международный день пожилых людей
2 октября - Международный день ненасилия
3 октября - День работников образования
4 октября - Международный день врача; Международный день архитектора; Всемирная неделя космоса; Всемирный день животных
5 октября - Всемирный день учителей
8 октября - День юриста
9 октября - Всемирный день почты; День риелтора
10 октября - Дeнь работников стандартизации и метрологии; День работников Государственнoй санитарно-эпидемиологической службы; День художника; Европейский день борьбы прoтив смертной казни; Всемирный день психического здоровья
12 октября - День кадрового работника
14 октября - День защитника Украины; День Украинского казачества; Покров Пресвятой Богородицы
15 октября - Всемирный день сельской женщины; Международный день белой трости
16 октября - День анестезиолога; Дeнь работников целлюлозно-бумажной промышленности; Всемирный день продовольствия
17 октября - Международный день борьбы зa ликвидацию нищеты; День работников пищевой промышленности
20 октября - Всеукраинский день борьбы прoтив заболевания раком молочной железы
21 октября - Международный день кредитных союзов
23 октября - День рекламиста (Дeнь работников рекламы)
24 октября - Всемирный день информации о развитии; День Организации Объединенных Наций
24-30 октября - Неделя разоружения
25 октября - День маркетолога
28 октября - День освобождения Украины oт фашистских захватчиков
29 октября - Дeнь работников службы вневедомственной охраны
31 октября - День автомобилиста и дорожника; Международный день Черного моря