Довгі вихідні в жовтні 2021: які дні відпрацюємо і що відсвяткуємо

Вихідних у жовтні буде багато

Всього в жовтні 2021 буде 31 календарний день, з них 20 - робочих і 11 - вихідних.

Один день буде з укороченим графіком. Це передсвяткове 13 жовтня.

Вихідні в жовтні: 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 30, 31 числа.

Колаж РБК-Україна: календар вихідних і робочих днів у жовтні 2021

Які свята нас чекають у жовтні