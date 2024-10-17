Дізнайтеся, чому лемури живуть лише на Мадагаскарі

Лемури - це унікальні примати, які зустрічаються тільки на Мадагаскарі. Їх ізоляція на острові зумовлена географічними та екологічними факторами, які мали значний вплив на їх розвиток.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, чому лемури живуть лише на Мадагаскарі та в чому їх унікальність.

Унікальні лемури Мадагаскару

Острів Мадагаскар, що розташований приблизно за 400 кілометри від південно-східного узбережжя Африки, славиться своїм унікальним природним різноманіттям. Ландшафт тут варіюється від красивих пляжів до гірських річок і пустель. Мадагаскар має тропічний клімат з сезоном дощів з грудня по квітень і сухим сезоном з травня по листопад.

Особливістю острова є лемури - примати, що мешкають лише на Мадагаскарі. Зараз існує 88 видів цих тварин, і всі вони відрізняються маленьким тілом, довгими носами та великими очима. Лемури зазвичай ведуть нічний спосіб життя, вживають у їжу комах і рослини. Також вони живуть у групах, де провідні позиції займають самки.

Ці тварини з’явилися ще 55 мільйонів років тому, але збереглися лише на Мадагаскарі, ставши символом його унікальної природи.

Еволюція лемурів

Мадагаскар колись був частиною суперконтиненту, що складався з Африки, Південної Америки, Австралії, Антарктиди, Індії та самого острова. Лемури могли вже бути на острові, коли він відокремився від Африки, але ймовірніше, що вони дісталися туди, плаваючи на великих пучках рослинності.

Відокремившись від інших приматів, лемури стали репродуктивно ізольованими та змогли процвітати без конкуренції з мавпами та людиноподібними. Вони змагалися лише між собою за їжу, що призвело до еволюції багатьох видів. А ось лемури на африканському континенті не вижили через конкуренцію з іншими приматами.

Проте, коли приблизно 2000 років тому на острів прибули перші люди з Малайзії та Індонезії, ситуація змінилася. Люди почали полювати на лемурів, і багато видів було знищено.

Коли європейці прибули на Мадагаскар у 1500-х роках, вже 15 видів лемурів вимерли. Сьогодні всі лемури занесені до Червоної книги як види, що зникають через мисливців і знищення їхнього середовища.

Лемури Мадагаскару сьогодні

Лемури мешкають у різних екосистемах Мадагаскару, і їх розміри варіюються від 25-грамового карликового мишачого лемура до 6-9-кілограмового індрі.

Нині на Мадагаскарі живе 88 видів лемурів, і дослідники вважають, що можуть бути виявлені 10-20 нових видів. Лемури також зустрічаються на сусідніх Коморських островах, ймовірно, завезені туди людьми.

Мадагаскар є домом для 21% усіх родів приматів і 36% усіх сімейств приматів, що робить його важливим для збереження цих тварин. Однак 80% лісів острова знищено через вирубку та сільське господарство.

Економічні проблеми Мадагаскару (середній дохід на душу населення близько 200 доларів США) означають, що потреби людей часто переважають над збереженням природи. Проте існують зусилля для захисту лемурів та їх середовища, які можуть також допомогти місцевим жителям.

Різноманітна природа Мадагаскару робить екотуризм усе популярнішим, що може допомогти зберегти лемурів. А вивчення цих унікальних тварин може дати уявлення про наше власне приматне минуле, адже вони менше пов’язані з людьми, ніж мавпи, і нагадують древніх приматів.