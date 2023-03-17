Дізнайтеся, чи оливки насправді корисні для вашого здоров'я

Чим є оливки?

Всупереч поширеній думці, оливки - це не овочі. Насправді це вид фруктів, що належить до сімейства кісточкових, поряд з вишнею, персиками та сливами. Після того, як оливки зібрані, їх очищають і сушать таким чином, щоб змінити природний гіркий смак. Натуральний розсіл, в якому вони знаходяться, зазвичай включає воду, сіль, олію та інші ароматизатори.

Харчова цінність оливок

Поживні речовини на 100 г зелених оливок:

Калорії: 145

Жир: 15,3 грама

Насичені жири: 2,03 грама

Натрій: 1056 міліграмів

Вуглеводи: 3,84 грама

Цукор: 0,54 грама

Клітковина: 3,3 грама

Білок: 1,03 грама

Поживні речовини 100 г чорних оливок:

Калорійність: 116

Жир: 10,9 грама

Насичені жири: 2,28 грама

Натрій: 735 міліграмів

Вуглеводи: 6,04 грами

Цукор: 0 грамів

Клітковина: 1,6 грама

Білок: 0,84 грама

Три переваги для здоров'я від вживання оливок

У них містяться корисні жири

Оливки складаються в основному зі здорових жирів, 74% яких складають специфічні жири, які називають олеїновою кислотою. Олеїнова кислота є мононенасиченим жиром і, як відомо, допомагає при запаленні.

Отримання організмом цих жирів може значно покращити ваш загальний стан здоров'я.

Оливки оздоровлюють мозок

Однією з основних переваг включення до раціону більшої кількості корисних жирних кислот є те, що вони можуть допомогти вам покращити здоров'я та функціонування мозку.

Оливки та оливкова олія також містять фенольні сполуки, які, як показують дослідження, можуть допомогти у захисті від вікових захворювань, таких як хвороба Альцгеймера або недоумство.

Згідно зі статтею, опублікованою в Psychology Today, люди, які їдять багато мононенасичених жирів, часто мають більш високий рівень нейротрансмітера ацетилхоліну, який необхідний нам для таких функцій, як збереження пам'яті та навчання.

Оливки покращують здоров'я серця

Оливки - один із найкращих продуктів для здоров'я серця, яким ви можете перекусити через високий вміст мононенасичених жирів.

Згідно з дослідженням, опублікованим у Lipids in Health and Disease, було виявлено, що мононенасичені жири допомагають знизити загальний ризик смертності, інсульту та серцево-судинних захворювань в учасників експерименту.

Мононенасичені жири також можуть допомогти вам знизити рівень "поганого холестерину" (ЛПНЩ) і підвищити рівень "хорошого холестерину" (ЛПЗЩ), що, своєю чергою, допоможе вам підтримувати здоров'я серця.