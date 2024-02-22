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Дизайнери розповіли, які кольори стін покращують настрій та знижують стрес

В які кольори пофарбувати кімнату, щоб покращити настрій (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Колір фарби для стін вдома дозволяє відносно доступно виокремити помешкання. Деякі кольори здатні впливати на настрій людини. Тому під час ремонту потрібно це врахувати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Homes & Gardens.

Які кольори піднімають настрій

Є так звані "щасливих відтінків", до яких входять спокійні теплі кольори.

Ніжно-рожевий має здатність фізично заспокоювати, а жовтий наповнений енергією та асоціюється із сонячним світлом.

Дизайнер Таш Бредлі розповіла, для того, щоб колір впливав на ваш настрій, не треба ним фарбувати всю кімнату. Зокрема, це можуть бути невеликі акценти.

Якщо вам не подобаються яскраві тони та будь-які пастельні відтінки, то дизайнери радять обрати стримані та природні. 

"Зелений колір часто називають нейтральним від природи. Він пов'язує нас із природним світом і допомагає нам розслабитися. У поєднанні з м'яким жовтим він миттєво підіймає настрій", - каже експерт.

Такі кольори чудово підійдуть для вітальні, спальні чи дитячої кімнаті. Це гарні альтернативи м'якому білому, які так само створюють затишну та привабливу атмосферу.

Які кольори псують настрій

Чоервоний колір асоціюється з небезпекою. Один з найбільш агресивних кольорів в історії, провокує злість. Це на рівні підсвідомості, але тіло відгукується на колір фізіологічно.

До групи чорного зарахуємо умовно насичений темно-синій і інші глибокі темні, Вважається, що такий колір стимулює мозок. Але при цьому у такому приміщені неможливо розслабитися.

Темно-синій тон підбадьорює, але не дає розслабитися. 

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