RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дизайнеры рассказали, какие цвета стен улучшают настроение и снижают стресс

В какие цвета покрасить комнату, чтобы улучшить настроение (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Цвет краски для стен дома позволяет относительно доступно выделить квартиру. Некоторые цвета способны влиять на настроение человека. Поэтому при ремонте нужно это учесть.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Homes & Gardens.

Какие цвета поднимают настроение

Есть так называемые "счастливые оттенки", в которые входят спокойные теплые цвета.

Нежно-розовый обладает способностью физически успокаивать, а желтый наполнен энергией и ассоциируется с солнечным светом.

Дизайнер Таш Брэдли рассказала, для того чтобы цвет влиял на ваше настроение, не надо им красить всю комнату. В частности это могут быть небольшие акценты.

Если вам не нравятся яркие тона и какие-либо пастельные оттенки, то дизайнеры советуют выбрать сдержанные и естественные.

"Зеленый цвет часто называют нейтральным от природы. Он связывает нас с природным миром и помогает нам расслабиться. В сочетании с мягким желтым он мгновенно поднимает настроение", - говорит эксперт.

Такие цвета отлично подойдут для гостиной, спальни или детской комнаты. Это хорошие альтернативы мягкому белому, которые создают уютную и привлекательную атмосферу.

Какие цвета портят настроение

Красный цвет ассоциируется с опасностью. Один из самых агрессивных цветов в истории, провоцирует злобу. Это на уровне подсознания, но тело откликается на цвет физиологически.

В группу черного отнесем условно насыщенный темно-синий и другие глубокие темные, считается, что такой цвет стимулирует мозг. Но при этом в таком помещении невозможно расслабиться.

Темно-синий тон подбадривает, но не дает расслабиться.

Читайте РБК-Украина в Google News
кімнатаДизайнеры