Дизайнеры рассказали, какие цвета стен улучшают настроение и снижают стресс

Какие цвета поднимают настроение

Есть так называемые "счастливые оттенки", в которые входят спокойные теплые цвета.

Нежно-розовый обладает способностью физически успокаивать, а желтый наполнен энергией и ассоциируется с солнечным светом.

Дизайнер Таш Брэдли рассказала, для того чтобы цвет влиял на ваше настроение, не надо им красить всю комнату. В частности это могут быть небольшие акценты.

Если вам не нравятся яркие тона и какие-либо пастельные оттенки, то дизайнеры советуют выбрать сдержанные и естественные.

"Зеленый цвет часто называют нейтральным от природы. Он связывает нас с природным миром и помогает нам расслабиться. В сочетании с мягким желтым он мгновенно поднимает настроение", - говорит эксперт.

Такие цвета отлично подойдут для гостиной, спальни или детской комнаты. Это хорошие альтернативы мягкому белому, которые создают уютную и привлекательную атмосферу.

Какие цвета портят настроение

Красный цвет ассоциируется с опасностью. Один из самых агрессивных цветов в истории, провоцирует злобу. Это на уровне подсознания, но тело откликается на цвет физиологически.

В группу черного отнесем условно насыщенный темно-синий и другие глубокие темные, считается, что такой цвет стимулирует мозг. Но при этом в таком помещении невозможно расслабиться.

Темно-синий тон подбадривает, но не дает расслабиться.