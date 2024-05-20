Дизайнери назвали 5 речей, які повинні бути у кожній вітальні

Правильний фокус

Дизайнери Шон і Тіна Тейлор розповіла, що кожна добре спроектована вітальня потребує фокуса. Незалежно від того, чи це предмет меблів, чи захоплюючий витвір мистецтва, ця фокусна точка привертає увагу та закріплює кімнату.

Однак, за словами дизайнера інтер’єру Баррета Кука, центром уваги не повинен бути телевізор. Це має бути або камін, або гарний витвір мистецтва, який дозволяє кімнаті бути не лише простором для перегляду телевізора.

Камін у вітальні (фото: Freepik)

Правильні кольори

Подружжя Тейлорів каже, що колір має вирішальне значення для правильно оформленої вітальні. Варто дотримуватись правила 60-30-10, щоб створити ідеальний баланс. 60% має бути основного кольору, 30% - другорядного кольору та 10% акцентного.

За словами експертів, 60% можуть бути кольором ваших стін, 30% можуть бути шторами або килимом, а решта 10 можуть бути невеликими акцентами або елементами декору.

Різноманітність місць для сидіння

Дизайнер інтер’єру Франческа Грейс пояснює, що різноманітність місць для сидіння не тільки додає візуального інтересу, але й дає вашим гостям більше вибору, щоб вони могли відчувати себе як удома у вашому просторі.

Місця для сидіння у вітальні (фото: Freepik)

Килим

Килими не тільки фіксують і визначають зону відпочинку у вітальні, але й створюють м’якість під ногами. Затишний килим є необхідним для кожної вітальні, оскільки це кімната, у якій усі збираються проводити більшу частину свого часу.

Не забудьте виміряти і переконатися, що ваш килим достатньо великий, щоб поміститися пів вашим диваном та журнальним столиком.

Килим у вітальні (фото: Freepik)

Гарне освітлення

Навіть якщо у вашій вітальні багато природного світла, вам все одно потрібно додаткове освітлення, особливо якщо ви використовуєте простір вночі.

Адекватне освітлення також має вирішальне значення як для функціональності, так і для створення атмосфери. Поєднання верхнього освітлення, робочого та акцентного дає змогу гнучко створювати настрій і висвітлювати ключові елементи кімнати.

Велике освітлення у кімнаті (фото: Freepik)