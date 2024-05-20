Дизайнеры назвали 5 вещей, которые должны быть в каждой гостиной

Правильный фокус

Дизайнеры Шон и Тина Тейлор рассказала, что каждая хорошо спроектированная гостиная нуждается в фокусе. Независимо от того, это предмет мебели или увлекательное произведение искусства, эта фокусная точка привлекает внимание и закрепляет комнату.

Однако, по словам дизайнера интерьера Баррета Кука, центром внимания не должен быть телевизор. Это должен быть камин, или хорошее произведение искусства, которое позволяет комнате быть не только пространством для просмотра телевизора.

Камин в гостиной (фото: Freepik)

Правильные цвета

Супруги Тейлоров говорят, что цвет имеет решающее значение для правильно оформленной гостиной. Следует соблюдать правила 60-30-10, чтобы создать идеальный баланс. 60% должно быть основного цвета, 30% - второстепенного цвета и 10% акцентного.

По словам экспертов, 60% могут быть цвета ваших стен, 30% могут быть шторами или ковром, а остальные 10 могут являться небольшими акцентами или элементами декора.

Разнообразие мест для сидения

Дизайнер интерьера Франческа Грейс объясняет, что разнообразие мест для сидения не только придает визуальный интерес, но и дает вашим гостям больше выбора, чтобы они могли чувствовать себя как дома в вашем пространстве.

Места для сидения в гостиной (фото: Freepik)

Ковер

Ковры не только фиксируют и определяют зону отдыха в гостиной, но и создают мягкость под ногами. Уютный ковер необходим для каждой гостиной, поскольку это комната, в которой все собираются проводить большую часть своего времени.

Не забудьте измерить и убедиться, что ваш ковер достаточно велик, чтобы поместиться пол вашим диваном и журнальным столиком.

Ковер в гостиной (фото: Freepik)

Хорошее освещение

Даже если в вашей гостиной много природного света, вам все равно нужно дополнительное освещение, особенно если вы используете пространство ночью.

Адекватное освещение имеет решающее значение как для функциональности, так и для создания атмосферы. Сочетание верхнего освещения, рабочего и акцентного позволяет гибко создавать настроение и освещать ключевые элементы комнаты.

Большое освещение в комнате (фото: Freepik)