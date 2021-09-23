В "Дії" появится более десяти новых услуг, которые упростят жизнь миллионам

Так, при сотрудничестве Министерства социальной политики и Министерства цифровой трансформации разрабатывается проект, благодаря которому онлайн можно будет оформить:

жилищные субсидии,

получение пенсий,

государственную социальную помощь малообеспеченным семьям,

обращение в электронной форме за социальными услугами.

"Теперь, чтобы получить жилищные субсидии, не нужно будет собирать кучи документов и ходить в разные учреждения. Достаточно заполнить заявку на портале "Дія". Это значительно упростит жизнь украинским семьям", - говорится в сообщении.

Приложение поможет упростить получение государственной социальной помощи на:

детей, над которыми установлена опека или попечительство;

детей одиноким матерям;

тяжелобольных детей;

при усыновлении ребенка;

лицам с инвалидностью с детства;

детям с инвалидностью.

В Минцифры и Минсоцполитики обещают, что при помощи "Дії" в скором времени можно будет подавать все нужные документы и декларации в электронном виде, избегая очередей и экономя личное время.

Пилотный проект по предоставлению соцуслуг предполагают запустить до конца 2021 года не менее, чем в двух областях.

Какие услуги сейчас доступны в приложении "Дія"

Чаще всего украинцы пользуются приложением для верификации водительского удостоверения и техпаспорта.

Также украинцы могут зарегистрировать (закрыть) ФОП, получить справку о доходах, подать заявление на помощь при рождении ребенка, зарегистрировать место проживания себя и ребенка и так далее.

С полным списком цифровых услуг можно ознакомиться по ссылке.