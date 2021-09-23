В "Дії" появится более десяти новых услуг, которые упростят жизнь миллионам

В приложении "Дія" появится более десяти новых услуг, которые позволят миллионам украинцев избежать сбора бумажных документов, стояния в очередях и прочей волокиты. Речь идет о субсидиях, соцпомощи и даже пенсиях.
Об этом говорится в пресс-службе правительства.
Так, при сотрудничестве Министерства социальной политики и Министерства цифровой трансформации разрабатывается проект, благодаря которому онлайн можно будет оформить:
"Теперь, чтобы получить жилищные субсидии, не нужно будет собирать кучи документов и ходить в разные учреждения. Достаточно заполнить заявку на портале "Дія". Это значительно упростит жизнь украинским семьям", - говорится в сообщении.
Приложение поможет упростить получение государственной социальной помощи на:
В Минцифры и Минсоцполитики обещают, что при помощи "Дії" в скором времени можно будет подавать все нужные документы и декларации в электронном виде, избегая очередей и экономя личное время.
Пилотный проект по предоставлению соцуслуг предполагают запустить до конца 2021 года не менее, чем в двух областях.
Чаще всего украинцы пользуются приложением для верификации водительского удостоверения и техпаспорта.
Также украинцы могут зарегистрировать (закрыть) ФОП, получить справку о доходах, подать заявление на помощь при рождении ребенка, зарегистрировать место проживания себя и ребенка и так далее.
С полным списком цифровых услуг можно ознакомиться по ссылке.
Ранее мы писали, что Кабмин утвердил платные дороги в Украине. Мы писали, кому и сколько придется заплатить.