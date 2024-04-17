Диявольська комета все ближче: коли та як її можна буде побачити

Комета-вулкан 12Р/Понса-Брукса, яка має ширину 17 км, опиниться в найближчий точці до Сонця вже 21 квітня. Вона перебуватиме на відстані 232 млн км від нашої зірки. Але саме цього дня яскравість комети досягне свого піку, тому її можна буде побачити на нічному небі. Через максимальне зближення з Сонцем ця комета, яка має зеленій колір через особливий хімічний склад, стане набагато яскравішою.

Як зауважили вчені, наступної такої можливості найближчим часом для жителів Північної кулі Землі може не випасти.

21 квітня відразу після заходу Сонця на заході можна буде побачити на нічному небі цю комету-вулкан, на якій часто відбуваються виверження. Спостерігати цю комету можна буде протягом ще декількох ночей після 21 квітня.

Згідно з прогнозами, комета матиме зоряну величину 5,9, а це означає, що побачити її можна буде неозброєним оком. Знадобиться бінокль або телескоп. Чим нижче значення зоряної величини - тим яскравіше об'єкт. А людське око може побачити астрономічні об'єкти, які мають зоряну величину, нижче за 5.

Комети зазвичай досягають найбільшого рівня яскравості і їх найлегше побачити, коли вони перебувають в найближчій точці до Землі. У такому положенні комета 12Р/Понса-Брукса перебуватиме на початку червня. Отже, її зможуть побачити тільки жителі Північної півкулі Землі.

Свою назви "диявольська" ця комета отримала в липні минулого року. На ній стався вибух та виверження, які привели до того, що хмара з газу та пилу, що оточують ядро, набула незвичайної форми. Здавалося, що у комети виникли "диявольські роги", через невелике заглиблення в ядрі. Насправді рогів у комети нема, але ця назва залишилася.

Комета 12Р/Понса-Брукса залітає у внутрішню частину Сонячної системи та наближається до Сонця та Землі один раз на 71 рік.