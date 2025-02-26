Зволожує і насичує білком: цей напій - справжня знахідка для тих, хто піклується про здоров'я

Чим корисне молоко

Молоко має ідеальний зволожуючий ефект електролітів, води та вуглеводів. Ця комбінація, яка втамовує спрагу, робить молоко напоєм, який допомагає зволожити організм.

Дослідження, де було протестовано 13 різних напоїв і виявило, що цільне молоко, знежирене молоко та апельсиновий сік забезпечують краще зволоження, ніж вода.

Зволожуючий напій на основі молока допомагає організму залишатися зволоженим довше, ніж вода та збільшуючи затримку рідини. Це також призвело до меншого стрибка рівня цукру в крові, що зробило його більш стабільним джерелом енергії порівняно з традиційними спортивними напоями.

Містить електроліти

Електроліти - це мінерали - натрій, калій, кальцій і магній. Вони допомагають підтримувати загальний баланс тіла, від регулювання хімічних реакцій і сприяння скороченню м’язів до підтримки артеріального тиску та правильного балансу рідини.

Незалежно від вмісту жиру, у молоці є всі ці електроліти.

Одна склянка молока зі зниженим вмістом жиру (2%) містить:

калорії - 122

загальна кількість вуглеводів - 12 г

білок - 8 г

насичені жири - 3 г

натрій - 96 мг (4% добової норми)

кальцій - 309 мг

калій - 390 мг

магній - 29 мг (12% DV)

фосфор - 252 мг

Доктор філософії Метт Пікоскі розповів, що хоча електроліти самі по собі не зволожують, вони допомагають регулювати баланс рідини.

На 90% складається з води

Молоко, як і багато інших продуктів, таких як фрукти та овочі, природним чином містить багато води, що може допомогти задовольнити вашу потребу в гідратації.

Молоко природно містить близько 90% води, яка може допомогти зволожити так само, як вода.

Напій є хорошим варіантом гідратації, оскільки це природні електроліти. Вони допомагають регулювати баланс рідини.

Містить натуральний цукор

Цукор є різновидом вуглеводів, а молоко містить природний цукор, який називається лактозою. Будь-який тип вуглеводів може сприяти гідратації, тому що процес поглинання вуглеводів у кишечнику потребує електролітів.

Наявність вуглеводів сприяє всмоктуванню рідини з тонкої кишки в кров. Тож вуглеводи допомагають цим електролітам засвоюватися у тілі, де вони можуть допомогти рідині йти туди, куди потрібно.

Рослинне молоко так само зволожує, як коров'яче?

Унікальність молока полягає в тому, що воно містить природний баланс води, електролітів і макроелементів (вуглеводів, білків і жирів). Молоко на рослинній основі зазвичай містить менше калію та цукру, ніж коров’яче молоко.

Якщо ви уникаєте молочних продуктів або шукаєте веганську альтернативу, то кращим буде варіант рослинного походження.

Зокрема, якщо ви купуєте немолочну альтернативу, завжди перевіряйте харчову цінність цих електролітів, щоб краще зрозуміти переваги гідратації вашого рослинного молока.

Чи варто пити молоко замість води?

Зрозуміло, що молоко може допомогти вам зволожити організм, але це не повинно бути єдиним джерелом рідини.

Молоко є дуже корисним доповненням до добре збалансованої дієти. Але, з точки зору гідратації, воно не повинно бути вашим єдиним напоєм.