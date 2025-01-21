Дивний острів-привид у морі з'являється вже понад 150 років: що про нього відомо

Острів-привід розташований на вершині грязьового вулкану Кумані-Бенк, який знаходиться під водою біля узбережжя Азербайджану. Коли вулкан вибухає, острів грязі проривається крізь хвилі та формується у сушу приблизно за 20 кілометрів від материка.

Вперше цей острів був задокументований у травні 1861 року. Але вже за рік він зник. За наявними записами, у 20 столітті цей острів з'являвся та зникав щонайменше 6 разів. І пляма суші рідко залишається довше двох років - приблизно за рік часу вона знову ховається під воду.

Науковці були впевнені, що поява цього острова пов'язана виключно з вулканом та його виверженням. Величезні ракетні струмені вогню та грязі були настільки сильними, що їх здалека можна було прийняти за вибухи нафтових платформ.

Але у 2023 році цей острів-привід поставив вчених у тупик. Оскільки він з'явився над хвилями без виверження вулкана та будь-якого шуму.

"Минулого року раптово з'явився новий острів, і це вражає. Але що дивніше, це те, що цього ніхто не помітив", - написав геофізик та ентузіаст грязьових вулканів Марк Тінгей.

Фото: NASA Earth Observatory

Він був впевнений, що не існує офіційних записів про цей острів - лише супутникові знімки. Тінгей шукав згадки про цей острів або його назву різними мовами. Але згодом у NASA обрали фотографію острова-привида своїм зображенням дня - це сталося 10 січня 2025 року.

Випадок з раптовою появою острова - не поодинокий. Острів Кумані застав зненацька вчених вже не перший раз. Подібне сталося в 1993 році, коли острів просто побачили на супутникових знімках, але перед тим виверження вулкана не було.

Зображення NASA Earth Observatory)