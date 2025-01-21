Странный остров-призрак в море появляется уже более 150 лет: что о нем известно

Остров-призрак расположен на вершине грязевого вулкана Кумани-Бенк, который находится под водой у побережья Азербайджана. Когда вулкан извергается, остров грязи прорывается сквозь волны и формируется в сушу примерно в 20 километрах от материка.

Впервые этот остров был задокументирован в мае 1861 года. Но уже через год он исчез. По имеющимся записям, в 20 веке этот остров появлялся и исчезал по меньшей мере 6 раз. И пятно суши редко остается дольше двух лет - примерно за год времени оно снова скрывается под воду.

Ученые были уверены, что появление этого острова связано исключительно с вулканом и его извержением. Огромные ракетные струи огня и грязи были настолько сильными, что их издалека можно было принять за взрывы нефтяных платформ.

Но в 2023 году этот остров-призрак поставил ученых в тупик. Поскольку он появился над волнами без извержения вулкана и какого-либо шума.

"В прошлом году внезапно появился новый остров, и это впечатляет. Но что удивительнее, это то, что этого никто не заметил", - написал геофизик и энтузиаст грязевых вулканов Марк Тингей.

Фото: NASA Earth Observatory

Он был уверен, что не существует официальных записей об этом острове - только спутниковые снимки. Тингей искал упоминания об этом острове или его название на разных языках. Но впоследствии в NASA выбрали фотографию острова-призрака своим изображением дня - это произошло 10 января 2025 года.

Случай с внезапным появлением острова - не единичный. Остров Кумани застал врасплох ученых уже не первый раз. Подобное произошло в 1993 году, когда остров просто увидели на спутниковых снимках, но перед тем извержения вулкана не было.

Изображение NASA Earth Observatory)