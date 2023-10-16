Дивіться, яку школу і садок збудують у Бучі. Проєкт розробили українські і литовські архітектори

Українські та литовські архітектори створили проєкт нової школи і дитсадка у Бучі. Реалізація будівництва обійдеться у 18 млн євро, до неї долучаться литовські інвестори. Це буде державний освітній заклад на 880 дітей.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію українських дизайнерів Martins architecture & design studio у Facebook.
"Презентуємо значущий для нас проєкт - освітній заклад в Бучі. Він складатиметься зі школи та дитячого садку. Нашій команді martins довірили роботу над дизайном приміщень, а архітектуру створюють литовська студії 2L Architects разом з українцями BAUST architects", - пишуть автори проєкту.
Головний виклик проєкту - створити простір, гендерно-нейтральний та такий, який не буде заважати дітям йти власним шляхом до розвитку.
"Під час створення дизайну освітнього закладу, команда архітекторів акцентувала увагу саме на основній функції - навчанні, та керувалась принципом логічного дизайну інтер’єрів", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що площа закладу становитиме 14 600 кв. метрів.
Нагадаємо, що торік через дії російських військових під час окупації Бучі кілька освітніх закладів зазнало значних ушкоджень. Тоді три школи не встигли відремонтувати до початку навчального року, у решти 13 освітній процес розпочався вчасно.
Раніше ми показували, як виглядає "казкове укриття" у початковій школі Гостомеля.
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