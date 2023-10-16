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Дивіться, яку школу і садок збудують у Бучі. Проєкт розробили українські і литовські архітектори

У Бучі збудують новий освітній заклад (колаж: РБК/Україна)
Автор: Василина Копитко

Українські та литовські архітектори створили проєкт нової школи і дитсадка у Бучі. Реалізація будівництва обійдеться у 18 млн євро, до неї долучаться литовські інвестори. Це буде державний освітній заклад на 880 дітей.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію українських дизайнерів Martins architecture & design studio у Facebook.

Що відомо про проєкт

"Презентуємо значущий для нас проєкт - освітній заклад в Бучі. Він складатиметься зі школи та дитячого садку. Нашій команді martins довірили роботу над дизайном приміщень, а архітектуру створюють литовська студії 2L Architects разом з українцями BAUST architects", - пишуть автори проєкту.

Головний виклик проєкту - створити простір, гендерно-нейтральний та такий, який не буде заважати дітям йти власним шляхом до розвитку.

"Під час створення дизайну освітнього закладу, команда архітекторів акцентувала увагу саме на основній функції - навчанні, та керувалась принципом логічного дизайну інтер’єрів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що площа закладу становитиме 14 600 кв. метрів.

Ось так виглядатиме новий освітній заклад (фото: facebook.com/martins.com.ua)

Нагадаємо, що торік через дії російських військових під час окупації Бучі кілька освітніх закладів зазнало значних ушкоджень. Тоді три школи не встигли відремонтувати до початку навчального року, у решти 13 освітній процес розпочався вчасно.

Ось так виглядатиме новий освітній заклад (фото: facebook.com/martins.com.ua)

Раніше ми показували, як виглядає "казкове укриття" у початковій школі Гостомеля.

Читайте також про те, що під Києвом у гімназії збудували укриття за 13 млн гривень.

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