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Дивіться, якою настільною грою розважались наші предки у Київській Русі (фото)

Якими були настільні ігри у Київській Русі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Київська Русь мала тісні контакти із багатьма культурами того часу, тож не дивно, що до нас зі Сходу прийшли шахи, а зі Скандинавії - Тавлія. На жаль, остання гра досі є загадкою для дослідників, оскільки записаних її правил не збереглося.

Про те, які настільні ігри були в часи Київської Русі, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Департаменту культури та туризму КОДА у Facebook.

Які настільні ігри були у Київській Русі

З письмових джерел відомо, що настільних ігор того часу було чимало - шашки і шахи, зернь, ліки, саки, бірка та інші. Одна з найперших згадок про ігри міститься у церковному повчанні, яке написане у Візантії в ІХ ст., а у ХІІ - на початку ХІІІ ст. перекладеному на мову Київської Русі.

"Настільні ігри згадуються і у билинах, створених у домонгольські часи - до київського циклу дослідники відносять "Ставр Годинович", "Ілля Муромець і Калин-цар", "Добриня Микитович й Альоша Попович", "Добриня і Василь Казимирович" та інші. Археологічні знахідки були все ж вагомішими - це знайдені і ігрові фігурки, і кості, і фрагменти ігрових дощок, і різнопланова розмітка ігрового поля на предметах побуту", - пишуть фахівці.

Якими були правила гри Тавлія

Існування цієї гри відносять до часів формування Русі-держави. Гра була принесена скандинавами та мала назву - Hnefatafl, що в перекладі означає "Королівська дошка".

Тавлія поширилась всюди де були вікінги, включаючи Київську Русь, Ісландію, Британію, Ірландію та Лапландію. Її історія почалася у 400 р. до н. е., а у ХІІ  столітті їі витіснили шахи і шашки.

На наших теренах археологи виявили цілі комплекси з ігровими наборами, що відрізнялися між собою, але мали спільну рису - наявність однотипних рядових ігрових фігурок, що були округлої форми, і невеликих за розміром пішаків, які відрізнялися за кольором чи матеріалом.

"У цій грі "королі" завжди відрізнялися візуально від "пішаків". Фігурки-фішки мали різні матеріали виготовлення: кістки, бурштин, скло, глина, дерево, камінь. Форма теж різнилася, але варто відзначити "королів", їх варіативність - від подібних на округлих пішаків до складних антропоморфних фігур, що мали своє особливе позначення. Родзинкою є "королі на троні" - різьблені з моржевого бивня, бурштину чи міднолиті, а іноді навіть позолочені фігурки", - йдеться у повідомленні.

Експерти припускають, що існувало кілька варіантів гри, але повністю записаних правил не збереглося.

Елементи настільних ігор (фото: Facebook.com/Департаменту культури та туризму КОДА)

Раніше ми ділились фото того, як виглядали прикраси часів Київської Русі, які носили і чоловіки, і жінки.

Читайте також про те, які 7 популярних у всьому світі ігор придумали українці.

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