Смотрите, какой настольной игрой развлекались наши предки в Киевской Руси (фото)

Какие настольные игры были в Киевской Руси

Из письменных источников известно, что настольных игр того времени было немало - шашки и шахматы, зернь, лики, саки, бирка и другие. Одно из первых упоминаний об играх содержится в церковном наставлении, написанном в Византии в IX в., а в XII - начале XIII в. переведенном на язык Киевской Руси.

"Настольные игры упоминаются и в былинах, созданных в домонгольские времена - к киевскому циклу исследователи относят "Ставр Годинович", "Илья Муромец и Калин-царь", "Добрыня Никитович и Алеша Попович", "Добрыня и Василий Казимирович" и другие. Архелогические находки были все же более весомыми - это найденные и игровые фигурки, и кости, и фрагменты игровых досок, и разноплановая разметка игрового поля на предметах быта", - пишут специалисты.

Какими были правила игры Тавлия

Существование этой игры относят ко временам формирования Руси-государства. Игра была принесена скандинавами и называлась Hnefatafl, что в переводе означает "Королевская доска".

Тавлия распространилась повсюду, где были викинги, включая Киевскую Русь, Исландию, Британию, Ирландию и Лапландию. Ее история началась в 400 г. до н. э., а в XII веке ее вытеснили шахматы и шашки.

На наших территориях археологи обнаружили целые комплексы с игровыми наборами, которые отличались между собой, но имели общую черту - наличие однотипных рядовых игровых фигурок, которые были округлой формы, и небольших по размеру пешек, которые отличались по цвету или материалу.

"В этой игре "короли" всегда отличались визуально от "пешек". Фигурки-фишки имели разные материалы изготовления: кости, янтарь, стекло, глина, дерево, камень. Форма тоже отличалась, но стоит отметить "королей", их вариативность - от похожих на округлых пешек к сложным антропоморфным фигурам, которые имели свое особое обозначение: изюминкой являются "короли на троне" - резные из моржового бивня, янтаря или меднолитые, а иногда даже позолоченные фигурки", - объясняют специалисты.

Эксперты предполагают, что было несколько вариантов игры, но полностью записанных правил не сохранилось.

Элементы настольной игры Тавлия (фото: Facebook.com/Департамента культуры и туризма КОДА)