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Дивіться, як зустріли Великдень наші військові: щемливі кадри

Неділя 05 травня 2024 21:01
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Дивіться, як зустріли Великдень наші військові: щемливі кадри Як військові святкували Великдень (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Генеральний штаб Збройних сил України зробив підбірку з фото, на яких можна побачити, як захисники нашої країни зустрічали Великдень. Щемливі кадри вразили та розчулили мережу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, який на своїй сторінці у Facebook розмістив Генштаб.

Великдень на фронті

Так, у підбірці зібрано кадри бійців з різних підрозділів. Деякі військові мали можливість поласувати пасками в бліндажах та укриттях.

Також захисники нашої країни святили великодні кошики. Але замість кошика у багатьох був шолом.

На зображенні може бути: 4 людини, борода та текст «ПАТРУЛЬНА ПОЛИЦИЯ»

На зображенні може бути: 1 особа

Немає опису світлини.

Великдень у 2024 році (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Військові, які змогли потрапити на богослужіння та освячення пасок, посміхалися та спостерігали за процесом з цікавістю.

На зображенні може бути: 5 людей та текст

На зображенні може бути: 2 людини та текст

На зображенні може бути: текст

Військові на Великдень (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Також у підбірці є фото, на яких показано, як захисники нашої країни намагаються святкувати навіть у непростих умовах. В кадр потрапили військові, які "билися" крашанками й запалили свічку.

На зображенні може бути: 3 людини та текст

На зображенні може бути: 3 людини

Великдень на фронті (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Як реагує мережа

У коментарях українці привітали військових з Великоднем. Також користувачі пишуть:

  • "Дякуємо і молимося за кожного Захисника"
  • "Божої опіки, хлопці та дівчата! Дякую за захист"
  • "Хай Господь Бог оберігає Вас кожної секунди. Посилає Любові, Віри, Надії! Міцного здоров'я, сили, мужності, терпіння, наснаги"
  • "Дякуємо вам, наші Воїни-Захисники, за те, що святкуємо Великдень!"
  • "Дякую за мирні ранки та ночі...Повертайтесь живими додому з Перемогою, наші рідні захисники".

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як військові оригінально привітали побратимів на лівому березі.

Окрім цього, раніше українські снайпери вразили потужними фото.

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