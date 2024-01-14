Дивіться, як виглядали українські купони, які замінили рублі після розпаду СРСР (фото)

Як виглядали українські купони

"Рубль припинив своє функціонування в Україні 12 листопада 1992 року - наказ про це був підписаний до дня "Жовтневої революції" 7 листопада 1992 року. Все ж українці мають неперебійне відчуття гумору. Купони були нашими грошима з січня 1992 по вересень 1996 року. За цей час ціна 1 долара виросла з 400 купонів до 176 000. А ціни зросли у понад 90 000 разів", - розповідає історик.

За час свого існування купони мали номінали: 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000, 500 000, 1 000 000.

"В останній рік всі українці стали мільйонерами. З 1994 року по 1995 рік з обігу були вилучені номінали від 1 до 500. Найменшим номіналом до ліквідації купонів була 1000", - каже Алфьоров.

Як виглядали карбованці (фото: facebook.com/oleksandr.alfyorov)

Історик зазначає, що створення власної платіжної системи в Україні сильно вдарило по економіці Росії, яка намагалась тримати в своїх руках банкнотний верстат та після розпаду СРСР прагнула утримати Україну в рублевій зоні.

"Саме через це РФ вимагала, щоби колишні союзні республіки сплачували за послуги російським кампаніям у тій валюті, в якій укладались угоди, а отже в рублях", - говорить Алфьоров.

Ось так виглядали карбованці (фото: facebook.com/oleksandr.alfyorov)

Дефіцит рублів у України призвів до посилення безготівкових розрахунків, що призвело до масових спекуляцій.

"Особливо ж, коли йшлося, про совісних "червоних директорів" та "нєдєлімцєв", які через розрахунок прагнули "на злобу дня" відправити дороговартісні матеріали за мінімальною ціною віддачі до РФ", - розповідає історик.

Він додає, що купони стали щитом для запровадження нашої національної валюти - гривні, яку почали друкувати вже у 1992 р.

"Так, не красиві (купони - Ред.), так, з негативною асоціацією, але їхня роль надзвичайно велика", - каже Алфьоров.

Ось так виглядали карбованці (фото: facebook.com/oleksandr.alfyorov)