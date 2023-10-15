Дивіться, як виглядали перші київські трамваї понад 100 років тому: раритетні фото

Історія київського трамвая

У Києві першу трамвайну колію облаштували ще у 1892 році. Вона стала першою у всій Російській імперії.

"Попередником київського трамвая була конка - популярний вид громадського транспорту аж до початку XX ст., який складався з карети, в якій міг уміститися не один десяток пасажирів, та кінського складу, що тягнув карету прокладеними рейками. Але конка та Київ були речами, яким не судилося бути разом - надто вже складним був київський рельєф", - пояснюють експерти.

Перший київський електричний трамвай, так само як і конка, зобов'язані своїм походженням інженеру та підприємцю Аманду Струве. Саме завдяки цій людині у 1891 р. було запущено першу лінію конки у Києві, яка пролягла від Деміївки до Хрещатика.

Перша трамвайна колія у Києві з'явилася у кінці ХІХ століття (фото: facebook.com/spraga.info)

Ось так виглядала київська конка (фото: facebook.com/spraga.info)

"Через рік було запущено електричну лінію з Царської Площі, це сучасна Європейська площа, до Контрактової, що сполучала Поділ і Хрещатик через Олександрівський, сьогодні Володимирський, узвіз", - пишуть фахівці.

Мережа трамваїв розвивалася досить швидко, на них можна було добратись навіть до Броварів. У 1930-х рр. з'явилися тролейбуси та автобуси, але трамваї не поступилися їм у популярності серед громадян.

"Трамвай зі своєю появою просто заполонив все місто. Від сильного інтересу багато містян просто каталися на ньому по кілька разів на день, як на каруселі, вивчивши вже маршрут від і до. Через 20 років після появи, а саме у 1912 р., його лінії простяглися на 172 кілометри. На початку ХХ ст. було складно назвати вулицю, по якій б не ходив трамвай", - пишуть експерти.

Трамваї були дуже популярними серед киян (фото: facebook.com/spraga.info)

Занепад трамвайної мережі

Київ під час Другої світової війни з 19 вересня 1941 року і аж до 6 листопада 1943 року перебував під німецькою окупацією. Відступаючи, радянські війська залишили місто без електрики, після чого трамваї завмерли. Рух було відновлено лише 18 жовтня 1942 р., але він тривав лише до 21 січня у зв'язку з нестачею електрики.

"Під час війни трамвайну мережу було практично знищено, і після перемоги не повністю відновлено. Через розвиток тролейбусної мережі та запуску метро, популярність трамвая поступово пішла на спад", - пишуть експерти.

У 1960 р. ліквідували лінію, яка йшла вгору від Царської площі по верхній частині Олександрівської.

Зазначимо, що зараз у Києві 18 трамвайних ліній, а історично існувало до 35. Давня нумерація зберігається досі, унаслідок чого утворюються великі прогалини у ній.

Після Другої світової війни значну частину трамвайних колій не відновили (фото: facebook.com/spraga.info)