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Дивіться, як виглядає одна із настаріших площ Дніпра після реконструкції (фото)

Успенську площу в Дніпрі відреставрували (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

У Дніпрі відреставрували одну з найстаріших площ міста - Успенську. Роботи з відновлення розпочались ще у 2021 році.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Pragmatika.

Як зараз виглядає Успенська площа

Успенська площа у всі часи була дуже важливою частиною міста. У ХІХ ст. тут був розташований величний Успенський собор зі сквером, тому сюди постійно тягнулись люди. Під час радянської доби собор втратив свою значимість серед містян, тому територія навколо почала занепадати. А вже в часи Незалежності західна частина площі з колишнім собором стала найбільшим транспортним вузлом міста.

Після реконструкції на площі облаштували пішохідні зв’язки, висадили 285 дерев, створили куточки для дозвілля.

Також перерозподілили автомобільні потоки та впорядкували паркування, а ще у пріоритеті поставили пішоходів і велотранспорт.

При реконструкції території врахували потреби людей з інклюзією. Пішохідні переходи виконані на одному рівні з тротуаром, а ділянки поблизу них вимощені тактильною плиткою для людей із порушеннями зору.

Ось так зараз виглядає оновлена площа (фото: Євген Савченко та Олег Мельников)

Також на території облаштували ігрову зону з дитячими майданчиками, камерну зону тихого відпочинку з декоративними деревами і фестивальну зону з трирівневою терасою, фонтаном та вільним простором для подій.

На ігровій зоні є тривимірний мотузковий майданчик, штучний бетонний рельєф та скеледром. Майданчик розрахований на дітей від трьох років. Також на території є гамаки, просторова сітка, гірка й арковий тунель. А біля самого майданчика встановлені лавки.

Ось так зараз виглядає оновлена площа (фото: Євген Савченко та Олег Мельников)

У центрі площі облаштували каскадну звивисту терасу завдовжки 72 метри та заввишки близько 3 метрів. На кожному рівні є місця для перепочинку. З цієї тераси відкривається огляд на всю площу, тому звідси буде зручно спостерігати за проведеннями заходів.

Перед терасою встановили фонтан із вертикальними струменями до 3 метрів заввишки. Він запрацює навесні.

Площу також різноманітно ілюмінували. Тут підсвічуються не лише тротуари, а й крони дерев.

Ось так зараз виглядає оновлена площа (фото: Євген Савченко та Олег Мельников)

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