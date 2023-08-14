Дивіться, як виглядає популярний курорт Затока у серпні (відео)

Селище міського типу Затока на Одещині два роки тому було одним із найпопулярніших курортів усередині країни серед українців. Але після повномасштабного вторгнення росіян та дрейфуючих мін у Чорному морі - життя там зупинилося.
Як у серпні 2023 року виглядає улюблене місце відпочинку багатьох українців показали на сторінці у Facebook "Жити у Вінниці".
"Порожні пляжі Затоки. Колись тут не було де яблуку впасти", - підписали ролик.
Так, на відео показали Центральний пляж курорту, на якому немає жодної душі. Зйомка зроблена 1 серпня 2023 року.
Ролик можна подивитися за цим посиланням.
@artem_sabanchuk
Затока сьогодні 07.08.2023 #українапонадусі #затока2023 #морепляж оригінальний звук - Антикварна Одеса
@zatoka_limanskiybereg
Затока, ст. Лиманська, частина 3 #україна #затока #україна #rec #recommendations #лиманськийберег original sound - zatoka_limanskiybereg
Два роки тому у Затоці були юрби туристів. Тут відпочивали усіма сім'ями, із дітьми. На курорті пропонували відпочити на будь-який бюджет - від скромного до супер-комфортного.
Українці сподіваються, що наступного року сюди повернеться життя. Про це вони пишуть у численних коментарях.
Дивіться також, як зараз виглядає Кирилівка, яка вже друге літо в окупації.
Раніше ми розповідали, як готелі та пляжі в Криму порожні на піку сезону.