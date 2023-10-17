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Дивіться, як виглядає оксамитовий сезон в окупованій Алушті (фото)

Фото: Як виглядає Алушта восени (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

У другому за величиною та курортним значенням після Ялти місті кримського Південнобережжя панує традиційний оксамитовий сезон. Щоправда, цього року місто здається порожнім через відсутність там туристів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler), посилаючись на видання "Крим Реалії".

Як виглядає Алушта у оксамитовий сезон

На кадрах ви можете побачити майже безлюдні приморські парки та сквери, нечисленні компанії, що відпочивають на всіх міських пляжах. На набережній відпочивають лише собаки.

Температура морської води близько 19 градусів тепла, але купаються у ній лише одиниці.

До речі, навіть через відсутність туристів, ціни на фрукти кусаються.

Як відбувається в Алушті оксамитовий сезон (Скріншот з krymr.com)

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