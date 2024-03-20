Дивіться, як із Місяця виглядає сонячне затемнення: унікальні кадри NASA

Як із Місяця виглядає земне затемнення Сонця

Місячне затемнення для нас стає сонячним затемненням для Місяця. Уявімо, що ви перебуваєте на Місяці, відповідно тоді Земля затьмарює Сонце.

З Місяця або взагалі в космосі затемнення Сонця виглядатиме як темна пляма, що рухається по поверхні Землі зі швидкістю приблизно 2400 кілометрів на годину.

Якби ви були на Місяці під час сонячного затемнення, ви б не помітили великої різниці - ближня сторона Місяця перебувала б у своїй 14-денній ночі, тоді як на Землі легка тінь перетинала б моря та сушу нашої планети.

Апарат NASA Surveyor 3 зафіксував повне сонячне затемнення 24 квітня 1967 року з Місяця (фото: NASA)

Наступне повне місячне затемнення відбудеться в березні наступного року, а потім буде ще одне у вересні. Якраз у цей час астронавти NASA мають опинитися на орбіті навколо Місяця. Хоча астронавти не планують приземлятися у цій місії, було б добре, якби вони були на орбіті Місяця під час затемнення.

Ще одна чудова нагода побачити затемнення з Місяця буде 31 грудня 2028 року.

У 2012 році астронавт NASA Дон Петіт зняв повне сонячне затемнення з Міжнародної космічної станції (фото: NASA)