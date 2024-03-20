Смотрите, как с Луны выглядит солнечное затмение: уникальные кадры NASA

Как с Луны выглядит земное затмение Солнца

Лунное затмение для нас становится солнечным затмением для Луны. Представим, что вы находитесь на Луне, соответственно тогда Земля омрачает Солнце.

С Луны или вообще в космосе затмения Солнца будет выглядеть как темное пятно, двигающееся по поверхности Земли со скоростью примерно 2400 километров в час.

Если бы вы были на Луне во время солнечного затмения, вы не заметили бы большой разницы - ближняя сторона Луны находилась бы в своей 14-дневной ночи, тогда как на Земле легкая тень пересекала бы моря и сушу нашей планеты.

Аппарат NASA Surveyor 3 зафиксировал полное солнечное затмение 24 апреля 1967 года с Луны (фото: NASA)

Следующее полное лунное затмение произойдет в марте следующего года, а затем последует еще одно в сентябре. Как раз в это время астронавты NASA должны оказаться на орбите вокруг Луны. Хотя астронавты не планируют приземляться на спутник в этой миссии, было бы хорошо, если бы они были на орбите Луны во время затемнения.

Еще одна прекрасная возможность увидеть затмение с Луны будет 31 декабря 2028 года.

В 2012 году астронавт NASA Дон Петит снял полное солнечное затмение с Международной космической станции (фото: NASA)