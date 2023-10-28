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Смотрите, как выглядит украинка, которая представляет нашу страну на конкурсе красоты: фото

Суббота 28 октября 2023 11:00
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Смотрите, как выглядит украинка, которая представляет нашу страну на конкурсе красоты: фото Елена Бринза представляет Украину на конкурсе красоты (фото: Instagram.com/Елена Бринза)
Автор: Василина Копытко

Елена Бринза из Запорожья представляет Украину на престижном международном конкурсе красоты Ms Universe TCP в США. За звание самой красивой женщины соревнуется 20 представительниц из разных стран.

Эффектными фото украинки, представляющей нашу страну, делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу Бринзы в Instagram.

В конкурсе соревнуются 20 представительниц из разных стран

Конкурс продлится до 28 октября, оглашение результатов состоится 29 октября. В этом году за главную корону соревнуется 20 представительниц из разных уголков мира.

"Для меня это больше, чем просто соревнование - это возможность проявить себя, показать свою уникальность и выразить свою личность и приобщиться к добрым делам вне нашей страны. Этот конкурс вдохновляет меня быть лучшей версией себя, расти и развиваться", - заявила Елена.

Смотрите, как выглядит украинка, которая представляет нашу страну на конкурсе красоты: фотоСмотрите, как выглядит украинка, которая представляет нашу страну на конкурсе красоты: фотоСмотрите, как выглядит украинка, которая представляет нашу страну на конкурсе красоты: фотоСмотрите, как выглядит украинка, которая представляет нашу страну на конкурсе красоты: фотоСмотрите, как выглядит украинка, которая представляет нашу страну на конкурсе красоты: фотоРезультаты конкурса объявят 29 октября (фото: Instagram.com/Елена Бринза)

Украинская красавица выступает против домашнего насилия

Елена Бринза - организатор социальной информационной акции против домашнего насилие "Говорити, щоб жити".

Елена использует свою публичность для поднятия важной проблемы. Она демонстрирует, что каждый человек, независимо от своего статуса или популярности, может бороться с проблемой насилия в семье и способствовать изменениям в обществе.

Отметим также, что Елена приобщается и к организациям мероприятий по сбору средств для помощи ВСУ.

Смотрите, как выглядит украинка, которая представляет нашу страну на конкурсе красоты: фото Елена представляет Украину (фото: Instagram.com/Елена Бринза)

Ранее мы писали о том, что на конкурсе красоты разгорелся скандал вокруг украинки, пожавшей руку россияне.

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