Дівчинку в інвалідному візку не впустили до дитячого розважального центру: в Ужгороді спалахує скандал

Восьмирічну дівчинку з ДЦП не пустили до дитячого розважального центру "Дитячий клуб" в Ужгороді. Малятко запросив туди однокласник, щоб відзначити його день народження. Але адміністрація клубу послалася на правила та не дозволила дитині відвідати заклад.
Деталі інциденту повідомила опікун постраждалої дівчинки Тетяна Мачабелі на своїй сторінці у Facebook.
"У мене під опікою є дівчинка з ДЦП, яка пересувається лише за допомогою коляски для людей з інвалідністю. Сьогодні вперше в її житті запросив на день народження однокласник, щоб відсвяткувати у колі друзів у "Дитячому клубі". Яка вона була щаслива!!! Але, на жаль, заклад, в якому проводили свято, відмовив дівчинці там у візку", - повідомила Тетяна.
Вона додала, що персонал дитячого клубу дав посилання на правила. І там справді зазначено, що є заборона на відвідування з візками, велосипедами.
Скріншот
"Адміністраторам повідомили про стан дитини й, що на ігрові майданчики вона заїжджати не буде, колеса коляски були чисті, якби ні - ми б їх вимили, тому що нікому не хочемо завдавати клопоту щодо чистоти", - пояснила жінка.
Але дитину не пустили до клубу навіть після всіх пояснень та умовлянь. Ні персонал, ні адміністрація клубу не стали перепрошувати перед дівчинкою та супроводжуючими.
Фото: facebook.com/tetiana.machabeli
"У мене дисонанс. "Дитячий клуб" не приймає дітей з інвалідністю на візках. Чого ми вчимо дітей? Що чекає майбутнє покоління? Чи знаєте, що кількість дітей та дорослих, які почали пересуватися на візках через війну сильно росте? Що нас чекає?" – обурюється Тетяна.
Крім того, на сторінках клубу зазначено, що вхід для дітей з інвалідністю безкоштовний, але за цю дитину сплатили повну вартість.
У коментарях також зазначається, що дівчинка не може самостійно не лише ходити, а й сидіти.
Мамі довелося взяти її на руки та віднести на другий поверх. Спробувала зайти з малечею до лабіринту, але за нею відразу ж ув'язався працівник закладу, який робив зауваження, що дорослим до лабіринту не можна.
"Неприємна ситуація з інвалідним візком сталася з вини адміністраторів, які керувалися на загальні правила клубу і не мали досвіду для вирішення цієї ситуації", - написали представники клубу у коментарі під постом Тетяни Мачабелі.
Фото: facebook.com/tetiana.machabeli
Мало того, дирекція клубу стверджує, що у Тетяни та дівчинки попросили вибачення того ж дня.
"В особистій розмові з мамою дівчинки адміністрація закладу того ж дня перепросили та поінформували весь персонал закладу максимально сприяти таким діткам у відвідуванні нашого закладу! Ми заклад абсолютно новий, працюємо над своїми недоліками та зробимо все, щоб кожному нашому відвідувачу було затишно і комфортно", - додали у клубі.
При цьому Тетяна Мачабелі повідомила, що в той день, коли стався інцидент, чотири особи персоналу, з якими вона спілкувалася - не перепрошували ні в неї, ні в дівчинки.
Скріншот
В одному із коментарів справедливо зазначили, що проблема зовсім не в тому, які правила у закладу чи як давно вони відкрилися – там працюють люди, які мають від початку знати, як чинити в тій чи іншій ситуації з дітьми. А також орієнтуватись на різні ситуації.
Крім того, клуб може принести хоч тисячу вибачень, але радість та щастя від відвідування першого свята у житті дівчинки з ДЦП – повернути буде неможливо.
До речі, раніше ми писали про те, що у Рівному спалахнув скандал через випускний у дитячому садку.
А ще розповідали про те, що у Броварах продавці відмовилися обслужити клієнтку українською мовою.