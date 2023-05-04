Дівчинку в інвалідному візку не впустили до дитячого розважального центру: в Ужгороді спалахує скандал

Правила клубу не дозволяють

"У мене під опікою є дівчинка з ДЦП, яка пересувається лише за допомогою коляски для людей з інвалідністю. Сьогодні вперше в її житті запросив на день народження однокласник, щоб відсвяткувати у колі друзів у "Дитячому клубі". Яка вона була щаслива!!! Але, на жаль, заклад, в якому проводили свято, відмовив дівчинці там у візку", - повідомила Тетяна.

Вона додала, що персонал дитячого клубу дав посилання на правила. І там справді зазначено, що є заборона на відвідування з візками, велосипедами.

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"Адміністраторам повідомили про стан дитини й, що на ігрові майданчики вона заїжджати не буде, колеса коляски були чисті, якби ні - ми б їх вимили, тому що нікому не хочемо завдавати клопоту щодо чистоти", - пояснила жінка.

Але дитину не пустили до клубу навіть після всіх пояснень та умовлянь. Ні персонал, ні адміністрація клубу не стали перепрошувати перед дівчинкою та супроводжуючими.

Фото: facebook.com/tetiana.machabeli

"У мене дисонанс. "Дитячий клуб" не приймає дітей з інвалідністю на візках. Чого ми вчимо дітей? Що чекає майбутнє покоління? Чи знаєте, що кількість дітей та дорослих, які почали пересуватися на візках через війну сильно росте? Що нас чекає?" – обурюється Тетяна.

Крім того, на сторінках клубу зазначено, що вхід для дітей з інвалідністю безкоштовний, але за цю дитину сплатили повну вартість.

У коментарях також зазначається, що дівчинка не може самостійно не лише ходити, а й сидіти.

Мамі довелося взяти її на руки та віднести на другий поверх. Спробувала зайти з малечею до лабіринту, але за нею відразу ж ув'язався працівник закладу, який робив зауваження, що дорослим до лабіринту не можна.

Реакція закладу в Ужгороді

"Неприємна ситуація з інвалідним візком сталася з вини адміністраторів, які керувалися на загальні правила клубу і не мали досвіду для вирішення цієї ситуації", - написали представники клубу у коментарі під постом Тетяни Мачабелі.

Фото: facebook.com/tetiana.machabeli

Мало того, дирекція клубу стверджує, що у Тетяни та дівчинки попросили вибачення того ж дня.

"В особистій розмові з мамою дівчинки адміністрація закладу того ж дня перепросили та поінформували весь персонал закладу максимально сприяти таким діткам у відвідуванні нашого закладу! Ми заклад абсолютно новий, працюємо над своїми недоліками та зробимо все, щоб кожному нашому відвідувачу було затишно і комфортно", - додали у клубі.

При цьому Тетяна Мачабелі повідомила, що в той день, коли стався інцидент, чотири особи персоналу, з якими вона спілкувалася - не перепрошували ні в неї, ні в дівчинки.

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В одному із коментарів справедливо зазначили, що проблема зовсім не в тому, які правила у закладу чи як давно вони відкрилися – там працюють люди, які мають від початку знати, як чинити в тій чи іншій ситуації з дітьми. А також орієнтуватись на різні ситуації.

Крім того, клуб може принести хоч тисячу вибачень, але радість та щастя від відвідування першого свята у житті дівчинки з ДЦП – повернути буде неможливо.