Девочку в инвалидной коляске не впустили в детский развлекательный центр: во Ужгороде разгорается скандал

Правила клуба не позволяют

"У меня под опекой есть девочка с ДЦП, которая передвигается только с помощью коляски для людей с инвалидностью. Сегодня впервые в ее жизни пригласил на день рождения одноклассник, чтобы отпраздновать в кругу друзей в "Детском клубе". Как она была счастлива!!! Но, к сожалению, заведение, в котором проводили праздник, отказал девочке находится там в коляске", - сообщила Татьяна.

Она добавила, что персонал детского клуба дал ссылку на правила. И там действительно указано, что есть запрет на посещения с колясками, велосипедами.

Скриншот

"Администраторам сообщили о состоянии ребенка и, что на игровые площадки она заезжать не будет, колеса коляски были чистые, если бы нет - мы бы их вымыли, так как никому не хотим причинять хлопоты по поводу чистоты", - пояснила женщина.

Но ребенка не пустили в клуб даже после всех объяснений и уговоров. Ни персонал, ни администрация клуба не стали извиняться перед девочкой и сопровождающими.

Фото: facebook.com/tetiana.machabeli

"У меня диссонанс. "Детский клуб" не принимает детей с инвалидностью на колясках. Чего мы учим детей? Что ждет наше следующее поколение? Знаете ли, что количество детей и взрослых, которые начали передвигаться на колясках из-за войны очень растет? Что нас ждет?" - возмущается Татьяна.

Кроме того, на страницах клуба указано, что вход для деток с инвалидностью бесплатный, но за этого ребенка оплатили полную стоимость.

В комментариях также указывается, что девочка не может самостоятельно не только ходить, но и сидеть.

Маме пришлось взять ее на руки и отнести на второй этаж. Попыталась зайти с малышкой в лабиринт, но за ней сразу же увязался работник заведения, который делал замечание, что взрослым в лабиринт нельзя.

Реакция заведения в Ужгороде

"Неприятная ситуация с инвалидной коляской произошла по вине администраторов, которые руководствовались на общие правила клуба и не имели опыта для решения данной ситуации", - написали представители клуба в комментарии под постом Татьяны Мачабели.

Фото: facebook.com/tetiana.machabeli

Более того, дирекция клуба утверждает, что Татьяне и девочке принесли извинения в тот же день.

"В личном разговоре с мамой девочки администрация заведения в тот же день принесли свои извинения и проинформировали весь персонал заведения максимально содействовать таким деткам в посещении нашего заведения! Мы заведение совершенно новое, работаем над своими недостатками и сделаем все, чтобы каждому нашему посетителю было уютно и комфортно", - добавили в клубе.

При этом Татьяна Мачабели сообщила, что в тот день, когда произошел инцидент, четыре человека персонала, с которыми она общалась - не просили прощения ни у нее, ни у девочки.

Скриншот

В одном из комментариев справедливо отметили, что проблема совсем не в том, какие правила у заведения или как давно они открылись - там работают люди, которые должны изначально знать, как поступать в той или иной ситуации с детьми. А также ориентироваться на различные ситуации.

Кроме того, клуб может принести хоть тысячу извинений, но радость и счастье от посещения первого праздника в жизни девочки с ДЦП - вернуть будет невозможно.