Дівчинка-богатирка: у Чернівецькій області жінка народила 10 дитину

У Чернівецькій області в пологовому відділенні Сторожинецької багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування жінка народила 10 дитину. Дівчинка народилася вагою аж 5 470 кг.
Про це повідомили на сторінці лікарні у Facebook.
Завдяки професіоналізму медичних працівників пологового відділення пологи пройшли без ускладнень. Породілля та дитинка почуваються добре.
Після виписки вдома щасливу маму Марію з немовлям чекають ще дев’ятеро діток, сімох, тепер уже вісьмох, з них вона також народжувала в Сторожинецькій лікарні.
Повідомляється, що багатодітні родини в цих краях не рідкість.
Багатодітна мама розповіла, що це їхня довгоочікувана дитина і вони її дуже хотіли.
Багатодітна мама Марія (скриншот)
Здавна існувала прикмета, що дівчатка народжуються до миру та відродження.
Під час війни така прикмета набула особливо значення. Медики кажуть, що дітей чекає тільки світле майбутнє у вільній, незалежній і щасливій Україні.
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