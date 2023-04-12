RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Девочка-богатырка: в Черновицкой области женщина родила 10 ребенка

Украинка родила 10 ребенка (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Черновицкой области в родильном отделении Сторожинецкой многопрофильной больницы интенсивного лечения женщина родила 10 ребенка. Девочка родилась весом 5470 кг.

Об этом сообщили на странице больницы в Facebook.

Что известно

Благодаря профессионализму медицинских работников родильного отделения роды прошли без осложнений. Роженица и ребенок чувствуют себя хорошо.

После выписки дома счастливую маму Марию с младенцем ждут еще девять детей, семерых, теперь уже восьмерых, из них она также рожала в Сторожинецкой больнице.

Сообщается, что многодетные семьи в этих краях не редкость.

Многодетная мама рассказала, что это их долгожданный ребенок и они его очень хотели.

Многодетная мама Мария (скриншот)

Девочки - к миру

Издавна была примета, что девочки рождаются к миру и возрождению.

Во время войны такая примета приобрела особое значение. Медики говорят, что детей ждет только светлое будущее в свободной, независимой и счастливой Украине.

Ранее мы сообщали, что украинка в Ровно родила 16-го ребенка.

Также мы писали, что в Закарпатье 20-летняя женщина родила сразу четырех малышей.

Читайте РБК-Украина в Google News
родымногодетная семья