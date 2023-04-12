Девочка-богатырка: в Черновицкой области женщина родила 10 ребенка

В Черновицкой области в родильном отделении Сторожинецкой многопрофильной больницы интенсивного лечения женщина родила 10 ребенка. Девочка родилась весом 5470 кг.
Об этом сообщили на странице больницы в Facebook.
Благодаря профессионализму медицинских работников родильного отделения роды прошли без осложнений. Роженица и ребенок чувствуют себя хорошо.
После выписки дома счастливую маму Марию с младенцем ждут еще девять детей, семерых, теперь уже восьмерых, из них она также рожала в Сторожинецкой больнице.
Сообщается, что многодетные семьи в этих краях не редкость.
Многодетная мама рассказала, что это их долгожданный ребенок и они его очень хотели.
Многодетная мама Мария (скриншот)
Издавна была примета, что девочки рождаются к миру и возрождению.
Во время войны такая примета приобрела особое значение. Медики говорят, что детей ждет только светлое будущее в свободной, независимой и счастливой Украине.
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