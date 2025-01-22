Дівчина завдяки ходьбі неймовірно схудла та її не впізнати на фото: скільки кроків вона проходила

Жінка продемонструвала свою дивовижну трансформацію. Вона кардинально схудла більше ніж за рік, виконуючи тільки одне фізичне навантаження. Мова про ходьбу.
Скільки ж кроків вона щоденно проходила, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.
Сеаллах Беннетт, яка живе в Ліверпулі, поділилася фото до та після на в соцмережі X, показуючи себе в тому самому місці та вбранні, але з 13-місячним інтервалом між двома зображеннями. Вона розкрила секрет своєї вражаючої зміни ваги.
Виявляється, схуднути допомогла дівчині ходьба та тренування.
"Я проходжу 10-12 тисяч кроків на день. Також я тренуюся 4 рази на тиждень, поєднуючи біг, пілатес і плавання, а нещодавно додано тренування з обтяженнями", - розповіла вона.
Національна служба охорони здоров’я вже давно виступає за користь ходьби для здоров’я, припускаючи, що хоча багато хто прагне зробити 10 000 кроків на день, важливий темп.
Ходьба - це просто, безкоштовно та один із найпростіших способів стати більш активними, схуднути та стати здоровішим. Організація охорони здоров’я підкреслює, що швидка ходьба може значно підвищити витривалість, спалити калорії та сприяти здоров’ю серцево-судинної системи.
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