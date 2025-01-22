Девушка благодаря ходьбе невероятно похудела и ее не узнать на фото: сколько шагов она проходила

Сколько шагов проходила девушка?

Сеаллах Беннетт, которая живет в Ливерпуле, поделилась фото до и после в соцсети X, показывая себя в том же месте и наряде, но с 13-месячным интервалом между двумя изображениями. Она раскрыла секрет своего впечатляющего изменения веса.

Оказывается, похудеть помогла девушке ходьба и тренировки.

"Я прохожу 10-12 тысяч шагов в день. Также я тренируюсь 4 раза в неделю, сочетая бег, пилатес и плавание, а недавно добавлены тренировки с отягощениями", - рассказала она.

Девушка похудела за год, благодаря ходьбе (Скриншот)

Национальная служба здравоохранения уже давно выступает за пользу ходьбы для здоровья, предполагая, что хотя многие стремятся сделать 10 000 шагов в день, важен темп.

Ходьба - это просто, бесплатно и один из самых простых способов стать более активными, похудеть и стать здоровее. Организация здравоохранения подчеркивает, что быстрая ходьба может значительно повысить выносливость, сжечь калории и способствовать здоровью сердечно-сосудистой системы.