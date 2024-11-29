Дівчина відмовилася на рік від миття голови і ось, що вийшло з її експерименту (фото)

23-річна Джорджія зізнається, що не мила волосся вже понад рік і стверджує, що воно виглядає та відчувається краще, ніж будь-коли. Вона не користується шампунем, кондиціонером чи будь-яким іншим засобом для волосся і каже, що люди називають її "божевільною".

Але попри на реакцію - як від членів сім'ї, так і в інтернеті, вона записала відео для свого блогу, яке стало вірусним і викликали жваві обговорення.

"Моє волосся стало кращим, ніж будь-коли. Я більше не розв'язую проблеми, які мала раніше, і моє волосся стало сильнішим і живішим. Перші кілька тижнів було важко, бо волосся виглядало дуже жирним", - розповідає Джорджія, тренер з цілісного здоров'я та відеооператор.

23-річна Джорджія понад рік не користується засобами для миття волосся (фото: TikTok/

Вона зізнається, що була трохи збентежена та у неї виникло бажання негайно вимити волосся шампунем.

"Але я продовжувала терпіти, і тиждень за тижнем моє волосся ставало менш жирнішим, а свербіж та лупа зникли. Мої друзі та родина думали, що я збожеволіла! Вся моя сім'я не прихильна до природного способу життя, тому протягом багатьох років, коли я все більше навчалася натуропатії, вони вважають мене екстремалкою", - додала дівчина.

Джорджія не використовує будь-які шампуні чи інші засоби для догляду, навіть якщо вони органічні та біологічно розкладаються. Вона вважає, що вони все одно насичені хімікатами й дуже шкідливі для нас.

"Я перестала використовувати звичайні продукти близько 5 років тому, тому що хотіла вести більш природний спосіб життя. Спочатку я перейшла на органічні та натуральні шампуні та засоби для волосся, але з часом я зрозуміла, що й вони не корисні для шкіри голови або тіла, тому рік тому я пішла ще далі", - розповідає вона.

Волосся без додаткових засобів стали значно здоровішими (фото: TikTok/georgia_peckk)

Дівчина каже, що такі засоби можуть порушити нашу природну екосистему шкіри голови та здоров'я.

"Якщо ми постійно видаляємо природні масла, це фактично змушує нашу шкіру голови виробляти їх ще більше для компенсації, а це призводить до необхідності видаляти їх знову", - пояснює експериментаторка.

Спочатку вона використовувала просту воду для миття волосся з фільтром на душовій лійці. Згодом вона додала трав'яний настій для полоскання, куди входить розмарин, орегано, лаванда, кропива, яблучний оцет та оливкова олія.

Для глибокої поживної незмивної маски для волосся Джорджія використовує сире яйце та трохи меду.