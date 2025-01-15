Дівчина Венсана Касселя показала перші фото новонародженого сина

"Каетано. Спасибі, синочку, спасибі, що вибрав мене своєю мамою, це кохання не поміщається в мені, я переповнена ним, я плачу, плачу і плачу. Але це чиста любов! Рівно тиждень тому ти народився, і я відродилася", - зазначила в публікації модель.

На одному з фото вона ніжно тримає малюка за крихітну ручку.

Нара Баптиста із сином (фото: instagram.com/narahbaptista)

На другому молода кохана Венсана Касселя продемонструвала, як годує сина грудьми.

Дівчина Венсана Касселя показала перше фото їхнього сина (фото: instagram.com/narahbaptista)

Також вона поділилася світлиною, на якому зображена на останньому місяці вагітності з величезним животиком.

Нара Баптиста (фото: instagram.com/narahbaptista)

Що відомо про стосунки Нари Баптисти з Венсаном Касселем

У квітні 2023 року актор розійшовся зі своєю другою дружиною Тіною Кунакі, яка була молодшою за нього на 31 рік. Пара була разом близько 5 років і виховувала доньку Амазоні, яка народилася 2019 року. З чуток, Тіна зрадила його.

Уже в листопаді 2023 року Венсан Кассель офіційно підтвердив свої стосунки з моделлю Нарою Баптистою, опублікувавши в Instagram кілька спільних фото. Дівчина молодша за знаменитого артиста на 30 років.

У травні 2024 року Кассель і Баптиста з'явилися разом на Каннському кінофестивалі.

Влітку пара опублікувала кілька спільних фото, лаконічно підписавши їх "1". Судячи з усього, йшлося про першу річницю стосунків.

У вересні 2024 року стало відомо, що модель вагітна.

Нара Баптиста під час вагітності (фото: instagram.com/narahbaptista)

Протягом усієї вагітності Нара Баптиста показувала досить відверті фото і відео у своєму блозі. На одне з них відреагував і сам Венсан Кассель, хоча до цього новину про вагітність він не коментував.

7 січня 2025 року модель народила хлопчика. Кассель написав про це в Instagram, таким чином підтвердивши, що він став батьком учетверте.

Нагадаємо, у нього вже є дві доньки від акторки Моніки Белуччі - Дева Кассель (2004 р. н.) і Леоні Кассель (2010 р. н.), а також донька від Тіни Кунакі - Амазоні Кассель (2019 р. н.).

Нара Баптиста і Венсан Кассель (фото: instagram.com/narahbaptista)