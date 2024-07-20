Дівчина, у якої 999 братів і сестер, закохалася. Але романтика перетворилася на справжній жах

Батько тисячі дітей

Джонатана Мейєра називають серійним донором сперми. Він активно робить пожертвування в клініках безпліддя по всьому світу. Для того, щоб обійти певні закони, він намагається здавати сперму у різних країнах та містах.

Відомо, що його 80 дітей живуть у Німеччині, 35 у Бельгії, чотири дитини в Аргентині, і аж 375 дітей в Нідерландах.

І хоча цивільній суд в Гаазі постановив, що Мейєр не має права здавати більше свою сперму і при спробі це зробити, він отримає штраф на 85 000 фунтів стерлінгів, музикант продовжує це робити.

Під час судового процесу було доведено, що Мейер став батьком щонайменше 550 дітей в 13 клініках світу. Також стало відомо, що він використовував окремі вебсайти для пожертвувань (донорства) і соціальні мережі, щоб звертатися до людей, які хотіли завагітніти.

Жінки, які завагітніли та народили дітей від Мейера, створили онлайн-групу підтримки. Крім того, що вони хотіли, аби брати та сестри мали можливість спілкуватися одне з одним, вони ще й хотіли захистити їх від випадкового інцесту.

Згодом ЗМІ дізналися, що попри заборону суду, Мейер продовжує свою справу і тепер пропонує свою сперму лише тим жінкам, які вже мають від нього дитину та хочуть ще одну. З деякими жінками він підтримує контакт.

На запитання, для чого він це робить, Мейер відповів, що хоче зробити щось значуще зі своїм життям.

Джонатан Мейер. Фото: Facebook / Jonathan Jacob Meijer Vlogs

Яка неприємність сталася з його дітьми

Нещодавно вийшов документальний фільм Netflix "Чоловік з 1000 дітей", де дуже детально розповідається історія Джонатана Мейера. Зараз він підозрюється у тому, що став донором для 1000 дітей. У фільмі є численні свідчення жінок, які були захоплені маніпуляціями музиканта і народили від нього нащадків.

Більшість з них розповідає, що Мейер казав, що його сперма дасть потомство тільки 5 жінкам, але насправді ця цифра вже давно перевалила за 550 і впевнено наближається до 1000 запліднень.

42-річний блогер скаржиться, що став жертвою несправедливої критики, наполягаючи, що немає "абсолютно нічого поганого", щоб стати батьком сотень дітей. І що фільм має не тільки оманливу назву, а й ще там всього 5 незадоволених матерів, при цьому варто було б поспілкуватися з 225 родинами, якім він допоміг.

Мама однієї з доньок Мейера розповіла про жахливу історію, яка трапилася в її родині. Ніколетт завагітніла, використовуючи сперму голландського музиканта, не знаючи про його бажання мати так багато дітей.

Згодом стало відомо, що таких, як вона дуже багато. Вона зв'язалася з деякими батьками й вже тоді усвідомила масштаби його одержимості донорством сперми. І ще більшим жахом стало те, що трапилося з її донькою.

"Ми організували день братів і сестер, а потім це стало дуже реальним. Моя донька знає багатьох своїх братів. І сталося жахливе - один їй дуже сподобався. У них однакові інтереси, у них той самий гумор, у них однакові маленькі дурні риси…тому вони дійсно пов'язані. Моя доня сказала: "Він дуже мені подобається", а я відповіла: "Це не варіант, він твій брат", - розповіла Ніколетт.

Дівчинка, який на той момент було 11 років, наполягла та сказала шокованій мамі: "Але він мені дуже подобається, можливо, я в нього закохана".

Батьки зверталися до Джонатана Мейера з вимогою сказати, скільки ж насправді у нього дітей. Всім він відповідав різні цифри - від 25 до 200. Але справжня цифра набагато вища, бо він подорожував по всьому світу - від Мексики до Росії. І в кожній країні зробив максимально дозволену кількість донацій сперми.

"Багато мам сперечалися з ним і просили його припинити, але він просто не слухав. В одній з програм він сказав, що тим, хто хоче ексклюзивності, має платити в клініках 10 000 євро. Це велика проблема. Чим більше дітей, тим більший ризик для випадків інцесту", - додає Ніколетт.

Батьки з'ясували, що Джонатан щомісяця відвідує одну конкретну клініку безпліддя в Данії, депонуючи до 120 зразків за раз. Це підвищує ймовірність того, що двоє дітей у подальшому житті зможуть зустрітися й народити власних дітей, ризикуючи жахливими вродженими дефектами.

"Вони називають це "комплексом Люка та Леї" через фільм "Зоряні війни". Діти, які не виховувалися разом, дуже тягнуться один до одного, бо бачать щось знайоме в обличчі брата або сестри", - пояснюють батьки.