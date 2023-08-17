Дівчина з Києва взяла "по батькові", яке збурило українське суспільство: що з ним не так

Яке ім'я по батькові взяла дитина

Мама дівчинки присвятила цій події пост у Facebook. 16-річну киянку тепер звуть Литвиненко Станіслава Лесіївна. Вона вирішилла замінити патронім (по батькові) на матронім (по матері).

"Мабуть, в Україні це перша жінка з жіночим "по батькові", - пише мама дитини Леся Литвиненко.

Цікаво, що окрім по батькові дівчина змінила також ім'я - на те, яким її хотіла назвати мама при народженні, але цього не зробила.

Як мама юної феміністки обґрунтовує таке рішення

Пані Леся каже, що її донька виросла відповідальною особистістю.

"Наше виховання вплинуло на її вибір носити моє ім'я "по батькові" демонструючи глибоку повагу саме до матері...

Жінка для своєї дитини робить все, жінка ладна вмерти за своє дитя і буквально вмирає при пологах. Чому в результаті так часто дитина носить ім'я яке їй дав батько, його прізвище та по батькові. То виходить, що жінка досі є "жертовною", - зазначила Леся Литвиненко.

Як відреагували українці

В коментарях більшість підтримала таке рішення, назвавши використання по батькові "радянщиною":