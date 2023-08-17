Девочка из Киева взяла "отчество", которое возмутило украинское общество: что с ним не так

Какое отчество взял ребенок

Мама девочки посвятила этому событию пост в Facebook. 16-летнюю киевлянку теперь зовут Литвиненко Станислава Лесиевна. Она решила заменить патроним (отчество) на матроним (по матери).

"Видимо, в Украине это первая женщина с женским "отчеством", - пишет мама ребенка Леся Литвиненко.

Интересно, что кроме отчества девушка сменила также имя - на то, как ее хотела назвать мама при рождении, но этого не сделала.

Как мама юной феминистки обосновывает такое решение

Леся говорит, что ее дочь выросла ответственной личностью.

"Наше воспитание повлияло на ее выбор носить мое имя "отчество" демонстрируя глубокое уважение именно к матери...

Женщина для своего ребенка делает все, женщина готова умереть за своего ребенка и буквально умирает при родах. Почему в результате так часто ребенок носит имя, которое ему дал отец, его фамилию и отчество. Выходит, что женщина до сих пор является "жертвенной", - отметила Леся Литвиненко.

Как отреагировали украинцы

В комментариях большинство поддержало такое решение, назвав использование отчества "советщиной":