Дівчина не голила волосся на тілі 10 місяців. Дивіться, як вона виглядає (відео)

Дівчина зі США не голила волосся на тілі майже рік, зокрема 10 місяців. Вона показала на відео, як зараз виглядає.
Ролик опублікували у виданні Ultimate на Facebook.
Жителька США пояснила, що вона почувається чудово, не голячи волосся під пахвами та на ногах.
Багато хто поцікавився у неї, як вона миє волосся під руками.
"Я це роблю, як і всі ви. У багатьох чоловіків волосся росте на ногах і вони їх звичайно миють", - сказала вона.
Звичайно ж, вона приймає душ і миється милом і з'являється на пляжі в бікіні.
За словами дівчини, її хлопець продовжує кохати, як і раніше.
"Йому байдуже, це не має жодного значення. Він мене підтримує", - сказала вона.
Хлопець підтримує дівчину (Скріншот)
Нагадаємо, що лікар розповів, чи потрібно жінкам голитися скрізь.
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