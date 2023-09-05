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Дівчина не голила волосся на тілі 10 місяців. Дивіться, як вона виглядає (відео)

Дівчина не голила волосся на тілі 10 місяців (колаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Дівчина зі США не голила волосся на тілі майже рік, зокрема 10 місяців. Вона показала на відео, як зараз виглядає.

Ролик опублікували у виданні Ultimate на Facebook.

Як зараз виглядає дівчина

Жителька США пояснила, що вона почувається чудово, не голячи волосся під пахвами та на ногах.

Багато хто поцікавився у неї, як вона миє волосся під руками.

"Я це роблю, як і всі ви. У багатьох чоловіків волосся росте на ногах і вони їх звичайно миють", - сказала вона.

Звичайно ж, вона приймає душ і миється милом і з'являється на пляжі в бікіні.

За словами дівчини, її хлопець продовжує кохати, як і раніше.

"Йому байдуже, це не має жодного значення. Він мене підтримує", - сказала вона.

Хлопець підтримує дівчину (Скріншот)

Нагадаємо, що лікар розповів, чи потрібно жінкам голитися скрізь.

Дізнайтеся також про деталі скандалу з Володимиром Остапчуком, який заявив, що жінка, яка не голить ноги, не може бути на 10/10.

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