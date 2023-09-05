Девушка не брила волосы на теле 10 месяцев. Смотрите, как она выглядит (видео)

Как сейчас выглядит девушка

Жительница США объяснила, что она чувствует себя прекрасно, не брея волосы под мышками и на ногах.

Многие поинтересовались у нее, как она моет волосы под руками.

"Я это делаю, как и все вы. У многих мужчин волосы растут на ногах и они обычно их моют", - сказала она.

Конечно же она принимает душ и моется мылом и появляется на пляже в бикини.

По словам девушки, ее парень продолжает любить, как и раньше.

"Ему все равно, это не имеет никакого значения. Он меня поддерживает", - сказала она.

Парень поддерживает девушку (Скриншот)