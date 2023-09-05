Девушка не брила волосы на теле 10 месяцев. Смотрите, как она выглядит (видео)

Девушка из США не брила волосы на теле почти год, в частности 10 месяцев. Она показала на видео, как сейчас выглядит.
Ролик опубликовали в издании Ultimate на Facebook.
Жительница США объяснила, что она чувствует себя прекрасно, не брея волосы под мышками и на ногах.
Многие поинтересовались у нее, как она моет волосы под руками.
"Я это делаю, как и все вы. У многих мужчин волосы растут на ногах и они обычно их моют", - сказала она.
Конечно же она принимает душ и моется мылом и появляется на пляже в бикини.
По словам девушки, ее парень продолжает любить, как и раньше.
"Ему все равно, это не имеет никакого значения. Он меня поддерживает", - сказала она.
Парень поддерживает девушку (Скриншот)
Напомним, что врач рассказал, нужно ли женщинам бриться везде.
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