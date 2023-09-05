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Дівчина не голила волосся на тілі 10 місяців. Дивіться, як вона виглядає (відео)

Вівторок 05 вересня 2023 21:31
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Дівчина не голила волосся на тілі 10 місяців. Дивіться, як вона виглядає (відео) Дівчина не голила волосся на тілі 10 місяців (колаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Дівчина зі США не голила волосся на тілі майже рік, зокрема 10 місяців. Вона показала на відео, як зараз виглядає.

Ролик опублікували у виданні Ultimate на Facebook.

Як зараз виглядає дівчина

Жителька США пояснила, що вона почувається чудово, не голячи волосся під пахвами та на ногах.

Багато хто поцікавився у неї, як вона миє волосся під руками.

"Я це роблю, як і всі ви. У багатьох чоловіків волосся росте на ногах і вони їх звичайно миють", - сказала вона.

Звичайно ж, вона приймає душ і миється милом і з'являється на пляжі в бікіні.

За словами дівчини, її хлопець продовжує кохати, як і раніше.

"Йому байдуже, це не має жодного значення. Він мене підтримує", - сказала вона.

Дівчина не голила волосся на тілі 10 місяців. Дивіться, як вона виглядає (відео)

Хлопець підтримує дівчину (Скріншот)

Нагадаємо, що лікар розповів, чи потрібно жінкам голитися скрізь.

Дізнайтеся також про деталі скандалу з Володимиром Остапчуком, який заявив, що жінка, яка не голить ноги, не може бути на 10/10.

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