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Девушка не брила волосы на теле 10 месяцев. Смотрите, как она выглядит (видео)

Вторник 05 сентября 2023 21:31
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Девушка не брила волосы на теле 10 месяцев. Смотрите, как она выглядит (видео) Девушка не брила волосы на теле 10 месяцев (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Девушка из США не брила волосы на теле почти год, в частности 10 месяцев. Она показала на видео, как сейчас выглядит.

Ролик опубликовали в издании Ultimate на Facebook.

Как сейчас выглядит девушка

Жительница США объяснила, что она чувствует себя прекрасно, не брея волосы под мышками и на ногах.

Многие поинтересовались у нее, как она моет волосы под руками.

"Я это делаю, как и все вы. У многих мужчин волосы растут на ногах и они обычно их моют", - сказала она.

Конечно же она принимает душ и моется мылом и появляется на пляже в бикини.

По словам девушки, ее парень продолжает любить, как и раньше.

"Ему все равно, это не имеет никакого значения. Он меня поддерживает", - сказала она.

Девушка не брила волосы на теле 10 месяцев. Смотрите, как она выглядит (видео)

Парень поддерживает девушку (Скриншот)

Напомним, что врач рассказал, нужно ли женщинам бриться везде.

Узнайте также о деталях скандала с Владимиром Остапчуком, заявившим, что женщина, которая не бреет ноги, не может быть на 10/10.

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