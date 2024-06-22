Дівчатка навчаються швидше хлопчиків: тепер це доведено вченими

Вся справа у мозку

У дівчат навчання просувається досить рівно: вони серйозно ставляться до оцінок та знань, більш відповідально ставляться до завдань і й у цілому - навчаються успішно.

А от хлопчики не так сильно виявляють захоплення навчанням, їх увага більш розпорошена. І частіше їх хвилюють більш цікаві питання: куди біжить собака за вікном, що буде зі склом, якщо поцілити м'ячем та як пливуть хмари на небі.

За словами вчених, розгадка - у мозку. Якщо дивитися з погляду звичайної фізіології, то жіночий мозок розвивається швидше чоловічого, вони й зрілості досягають раніше.

З раннього дитинства мозок дівчат працює більш злагоджено, бо півкулі мозку у жінок більш активно взаємодіють одна з одною. У потрібний момент в них включається то одна, то інша ділянка мозку.

Саме тому жінкам легше утримувати в голові кілька ідей та думок, а на загальну концентрацію це практично не впливає. При цьому на виконання завдання у жінки діють різні ділянки мозку, а у чоловіків так не виходить. Чоловічому мозку важче перескакувати з ідеї на ідею, тому хлопці можуть повноцінно зосередитися тільки на чомусь одному.

Цікавий і дещо несподіваний факт: у дівчат більш розвиненою вважається ліва півкуля, яка відповідає за логіку і раціоналізм, а у хлопчиків - права. Це означає домінування творчості та образного мислення, а також меншу посидючість. Але давні стереотипи доводять нам, що все навпаки, чи не так?

Основна відмінність навіть не в роботі півкуль мозку, тому що відмінності між ними не настільки вже й важливі. Різниця у формуванні мозолистого тіла мозку. У дівчат воно на 20% більше і відповідає за взаємодію в роботі півкуль.

Саме тому дівчаткам легше обробляти нову інформацію і відразу ж використовувати її. Посидючість, старанність, любов до читання дозволяють дівчаткам вчитися краще. Але не можна не зважати на індивідуальні особливості кожної дитини, що не залежать від статі дитини.

І не тільки у мозку

Дослідження Університету Альберти, в якому спостерігали за 400 немовлятами, виявило, що певні кишкові бактерії (Bacteroidetes) допомагають хлопчикам поліпшити когнітивні та мовні навички.

"Добре відомо, що дівчатка відрізняються більш високими показниками пізнання і мови в ранньому віці", - розповідає Аніта Козирська, професор педіатрії та глава дослідження.

Відмінності в мікробіомі хлопчиків і дівчаток незначні, але у дівчаток кількість Bacteroidetes зазвичай вище.

Козирська зазначає, що, можливо, в цьому і криється розгадка більш ранніх успіхів дівчаток.

Вчені вивчили бактерії в зразках фекалій немовлят, визначивши три різні групи, що демонструють подібні домінуючі кластери бактерій.

Потім вони оцінили немовлят за різними шкалами нервового розвитку. З цих груп тільки хлопчики з домінацією бактерій Bacteroidetes демонстрували ознаки посиленого розвитку нервової системи.

Міфи про дівчат та хлопчиків

Мова дівчат більш розвинена, ніж у хлопчиків

Це не правда, і як показують дослідження, у більшості випадків дівчата використовують слова з повсякденного життя. А хлопчики схильні до секретних шифрів та навіть мов.

Хлопчики раціональні, дівчата - абстрактні

Складно сприймати цей, але якраз зовсім навпаки. У дівчат краще розвинена ліва півкуля, і часто їм потрібна наочність при розв'язанні задач. А хлопцям легше справитися з умоглядним завданням - уявити предмет або ідею і прорахувати свої дії.

Математика - предмет для хлопців

Але американські вчені не згодні з цим твердженням і кажуть, що дівчатка знають математику на 70% краще за хлопчиків.

Дівчатка успішніше у виконанні тестів і завдань на час

І це неправда. Дослідження показують, що в мисленні чоловіків первинна дедукція, тобто рух думки від загального до конкретного, окремого, конкретного, а дівчатка схильні до індукції, тобто від часткового до загального.

Хлопчики розуміють загальний принцип і проводять аналіз окремих випадків, а дівчаткам важлива конкретика, деталі, які вони потім можуть застосувати до загального.

Тести на час - це дедукція, адже в них представлено кілька варіантів. Серед варіантів хлопчики швидко вибирають правильний, виходячи зі зрозумілого загального принципу. Дівчата ж трохи відстають, оскільки конкретики в таких тестах недостатньо.

Хлопчики перші у засвоєнні інформації

Це не так. Дівчатка більш уважно слухають вчителя, а хлопчики схильні відволікатися на заняттях, тому частина інформації пролітає "мимо".

Таблиці, символи, графіки - це для хлопчиків

А оце правда. Графічні матеріали - це більш чоловіча справа. Може саме тому інженери та програмісти - це більш чоловічі професії.

Фізичний рух для хлопчиків дуже важливий

І це правда. Хлопчики відчувають пригніченість, довго перебуваючи в замкненому просторі. Дівчата менше звертають на це увагу, і на їх концентрації обмежений простір практично не позначається.