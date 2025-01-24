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Дива та зміни постукають у двері цих знаків Зодіаку вже в суботу

Таро-гороскоп на суботу (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Карти Таро обіцяють представникам чотирьох знаків Зодіаку неймовірні події. Уже в суботу на них чекають чудеса і радісні події.

У яких знаків Зодіаку почнеться нове життя, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Рак

Таро-гороскоп на 25 січня обіцяє вам хороші новини. Зміни та дива вже у вас на порозі, важливо лише наважитися і відчинити перед ними двері. Не варто боятися починати все з чистого аркуша, ризикніть і дозвольте собі відпустити минуле.

Овен

У суботу вас поставлять перед вибором, проте навряд чи вам варто боятися. Слухайте своє серце, а якщо сильно переживаєте - порадьтеся з найближчими. Удача не дасть вам оступитися, важливо лише налаштуватися на те, що будь-яке ваше рішення виявиться правильним, навіть якщо зараз вам у це складно повірити.

Козоріг

Таро-гороскоп обіцяє вам важливу розмову, від якої ви могли свідомо тікати. Коли ж доля знову підкине вам можливість озвучити свої бажання і відверто зізнатися в тому, що не давало вам спокою - дійте. Ви будете здивовані, коли зрозумієте, що чудеса були буквально у вас під носом.

Терези

У суботу вам дуже пощастить. У ваші двері постукають не тільки дива, а ще й прекрасні новини. Вони допоможуть вам зрозуміти, що вже незабаром усе почнеться з чистого аркуша. Таке "занулення" може налякати, проте насправді в ньому немає нічого страшного.

Нагадаємо, раніше стало відомо, яким знакам Зодіаку пощастить у лютому.

Також читайте Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку до кінця тижня.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Tarot, Astrostyle.

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