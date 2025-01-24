Чудеса и перемены постучатся в двери этих знаков Зодиака уже в субботу

Рак

Таро-гороскоп на 25 января сулит вам хорошие новости. Перемены и чудеса уже у вас на пороге, важно лишь решиться и распахнуть перед ними двери. Не стоит бояться начинать все с чистого листа, рискните и позвольте себе отпустить прошлое.

Овен

В субботу вас поставят перед выбором, однако едва ли вам стоит бояться. Слушайте свое сердце, а если сильно переживаете - посоветуйтесь с самыми близкими. Удача не даст вам оступиться, важно лишь настроиться на то, что любое ваше решение окажется правильным, даже если сейчас вам в это сложно поверить.

Козерог

Таро-гороскоп сулит вам важный разговор, от которого вы могли сознательно убегать. Когда же судьба снова подбросит вам возможность озвучить свои желания и откровенно признаться в том, что не давало вам покоя - действуйте. Вы будете удивлены, когда поймете, что чудеса были буквально у вас под носом.

Весы

В субботу вам очень повезет. В ваши двери постучатся не только чудеса, а еще и прекрасные новости. Они помогут вам понять, что уже вскоре все начнется с чистого листа. Такое "обнуление" может испугать, однако на самом деле в нем нет ничего страшного.