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Дива не станеться: у яких випадках потрібно негайно везти тварину до ветеринара

Коли домашню тварину везти до ветеринара (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Якщо ви помітили в поведінці вашого домашнього улюбленця різкі зміни, то це може свідчити про те, що він нездужає. У такій ситуації варто відразу вести тварину до ветеринара.

Про це повідомила ветеринар Ельвіра Вовк в Instagram.

Екстрені випадки

За словами експерта, є деякі випадки, коли потрібно негайно їхати до ветеринара, а не чекати дива. У список входить:

  • З‘їв отруту для мишей, рослин або лікарські препарати;
  • Блювання або діарея з великою кількістю крові;
  • Сильна задишка, дихання животом (у котів);
  • Втрата свідомості;
  • Втрата чутливості у кінцівках - тварина не може стояти;
  • Відсутність сечовипускання понад 24 годин;
  • Профузна діарея, блювання понад 4 разів за годину;
  • Пологи понад 24 години;
  • Сильна в‘ялість та сонливість;
  • Судоми та приступи;
  • Признаки гострого болю;
  • Падіння з вікна;
  • Зміна кольору сечі.

Що варто знати

На відміну від собак, кішки більш схильні до усамітнення, а не до пошуку допомоги та розради, якщо вони нездужають. Подібний захисний рефлекс часто робить їх більш агресивними або змушує ховатися від людей.

Щоб уникнути серйозних проблем зі здоров'ям кішки, бажано кожні 6-12 місяців проводити огляд у лікаря. Особливо актуальною ця рекомендація стає по досягненню тваринам віку 8 років.

Додамо, якщо собака отруїлась, то може виникнути нудота, діарея, підвищена збудженість та проблеми з серцем.

Якщо ж це отрута, яку собака вдихнув, тоді йому може стати важко дихати або він втратить свідомість. Є ще отрута, яка залишається під шерстю тварини, тоді може виникнути біль і подразнення шкіри.

Раніше ми повідомляли, як зрозуміти, що ваш собака страждає від болю.

Також ми називали небезпечні продукти, яких не повинно бути в раціоні котів та собак.

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