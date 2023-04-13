Дива не станеться: у яких випадках потрібно негайно везти тварину до ветеринара

Якщо ви помітили в поведінці вашого домашнього улюбленця різкі зміни, то це може свідчити про те, що він нездужає. У такій ситуації варто відразу вести тварину до ветеринара.
Про це повідомила ветеринар Ельвіра Вовк в Instagram.
За словами експерта, є деякі випадки, коли потрібно негайно їхати до ветеринара, а не чекати дива. У список входить:
На відміну від собак, кішки більш схильні до усамітнення, а не до пошуку допомоги та розради, якщо вони нездужають. Подібний захисний рефлекс часто робить їх більш агресивними або змушує ховатися від людей.
Щоб уникнути серйозних проблем зі здоров'ям кішки, бажано кожні 6-12 місяців проводити огляд у лікаря. Особливо актуальною ця рекомендація стає по досягненню тваринам віку 8 років.
Додамо, якщо собака отруїлась, то може виникнути нудота, діарея, підвищена збудженість та проблеми з серцем.
Якщо ж це отрута, яку собака вдихнув, тоді йому може стати важко дихати або він втратить свідомість. Є ще отрута, яка залишається під шерстю тварини, тоді може виникнути біль і подразнення шкіри.
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