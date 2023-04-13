Чуда не произойдет: в каких случаях нужно немедленно везти животное к ветеринару

Экстренные случаи

По словам эксперта, есть некоторые случаи, когда нужно немедленно ехать к ветеринару, а не ждать чуда. В список входит:

Съел яд для мышей, растений или лекарственные препараты;

Рвота или диарея с большим количеством крови;

Сильная одышка, дыхание животом (у кошек);

Потеря сознания;

Потеря чувствительности в конечностях - животное не может стоять;

Отсутствие мочеиспускания более 24 часов;

Профузная диарея, рвота более 4 раз в час;

Роды более 24 часов;

Сильная дряблость и сонливость;

Судороги и приступы;

Признаки острой боли;

Падение из окна;

Изменение цвета мочи.

Что следует знать

В отличие от собак, кошки более склонны к уединению, а не к поиску помощи и утешения, если они болеют. Подобный защитный рефлекс часто делает их более агрессивными или заставляет прятаться от людей.

Чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем кошки, желательно каждые 6-12 месяцев проводить осмотр у врача. Особенно актуальна эта рекомендация становится по достижению животным возраста 8 лет.

Добавим, если собака отравилась, может возникнуть тошнота, диарея, повышенная возбужденность и проблемы с сердцем.

Если же это яд, который собака вдохнула, тогда ему может стать тяжело дышать или он потеряет сознание. Есть еще яд, остающийся под шерстью животного, тогда может возникнуть боль и раздражение кожи.