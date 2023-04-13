Чуда не произойдет: в каких случаях нужно немедленно везти животное к ветеринару

Если вы заметили в поведении вашего домашнего любимца резкие изменения, то это может свидетельствовать о том, что он нездоров. В такой ситуации следует сразу вести животное к ветеринару.
Об этом сообщила ветеринар Эльвира Вовк в Instagram.
По словам эксперта, есть некоторые случаи, когда нужно немедленно ехать к ветеринару, а не ждать чуда. В список входит:
В отличие от собак, кошки более склонны к уединению, а не к поиску помощи и утешения, если они болеют. Подобный защитный рефлекс часто делает их более агрессивными или заставляет прятаться от людей.
Чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем кошки, желательно каждые 6-12 месяцев проводить осмотр у врача. Особенно актуальна эта рекомендация становится по достижению животным возраста 8 лет.
Добавим, если собака отравилась, может возникнуть тошнота, диарея, повышенная возбужденность и проблемы с сердцем.
Если же это яд, который собака вдохнула, тогда ему может стать тяжело дышать или он потеряет сознание. Есть еще яд, остающийся под шерстью животного, тогда может возникнуть боль и раздражение кожи.
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