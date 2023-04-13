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Чуда не произойдет: в каких случаях нужно немедленно везти животное к ветеринару

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Четверг 13 апреля 2023 09:25
Чуда не произойдет: в каких случаях нужно немедленно везти животное к ветеринару Когда домашнее животное везти к ветеринару (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Если вы заметили в поведении вашего домашнего любимца резкие изменения, то это может свидетельствовать о том, что он нездоров. В такой ситуации следует сразу вести животное к ветеринару.

Об этом сообщила ветеринар Эльвира Вовк в Instagram.

Экстренные случаи

По словам эксперта, есть некоторые случаи, когда нужно немедленно ехать к ветеринару, а не ждать чуда. В список входит:

  • Съел яд для мышей, растений или лекарственные препараты;
  • Рвота или диарея с большим количеством крови;
  • Сильная одышка, дыхание животом (у кошек);
  • Потеря сознания;
  • Потеря чувствительности в конечностях - животное не может стоять;
  • Отсутствие мочеиспускания более 24 часов;
  • Профузная диарея, рвота более 4 раз в час;
  • Роды более 24 часов;
  • Сильная дряблость и сонливость;
  • Судороги и приступы;
  • Признаки острой боли;
  • Падение из окна;
  • Изменение цвета мочи.

Что следует знать

В отличие от собак, кошки более склонны к уединению, а не к поиску помощи и утешения, если они болеют. Подобный защитный рефлекс часто делает их более агрессивными или заставляет прятаться от людей.

Чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем кошки, желательно каждые 6-12 месяцев проводить осмотр у врача. Особенно актуальна эта рекомендация становится по достижению животным возраста 8 лет.

Добавим, если собака отравилась, может возникнуть тошнота, диарея, повышенная возбужденность и проблемы с сердцем.

Если же это яд, который собака вдохнула, тогда ему может стать тяжело дышать или он потеряет сознание. Есть еще яд, остающийся под шерстью животного, тогда может возникнуть боль и раздражение кожи.

Ранее мы сообщали, как понять, что ваша собака страдает от боли.

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