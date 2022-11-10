"Дітям загиблих героїв свято треба": навколо новорічної ялинки в Ніжині розгорається скандал

"У Ніжині не будемо встановлювати новорічну ялинку. Заплановані в бюджеті святкові кошти підуть на ЗСУ. Вважаю, сьогодні актуальна лише боротьба за нашу незалежність і нашу державу. А Новий рік і всі свята відзначимо на достойному рівні вже після нашої Перемоги", - написав у Facebook Олександр Кодола, міський голова Ніжина.

Таку ініціативу містяни сприйняли неоднозначно. Зокрема, дехто вважає, що дітям полеглих воїнів потрібно влаштувати новорічне свято із міською ялинкою. Інші ж наполягають на тому, що зараз важливіше віддати кошти на фронт.

Користувачі Facebook активно діляться думками під постом мера:

Дітям загиблих і поранених героїв свято все ж треба. Та й іншим дітям теж. Добре було б за рахунок меценатів і спонсорів влаштувати свято. Це моя думка.

Працюю з дітьми. Уже зараз вони говорять про Святого Миколая, і дехто вже написав йому листа. Маленькі діти вірять в те, що їх мрії і бажання Святий Миколай обов'язково виконає. Моя думка - ялинка для дітей потрібна.

Можна це зробити за рахунок спонсорської допомоги, доброчинців. Я думаю в Ніжині знайдуться такі люди

В країні війна, вона і була 8 років тільки більшість про це не згадувала ніколи. Хочеться свята - поставте вдома ялинку.

Свято дітям треба. Це удар по рашистах теж. Знак того, що Україна була, є і буде. У 1941 році під час бомбардувань нацистами Лондона й інших міст Великобританії королівська родина влаштовувала різдвяні свята дітям й ставили ялинку.

Ви не дооцінюєте наших дітей! Запитайте у них?! Ви не повірите, наші малі-дорослі діти "сьогоднішньої" війни не хочуть святкувати жодного свята, окрім перемоги!

Підтримую. Хай ялинка у вигляді дронів поїде нашим хлопцям

Державні кошти, нехай підуть на ЗСУ, а дома, кожен нехай потурбується за своїх дітей і за ялинку.

Судячи із коментарів команди мера Ніжина, поки міська рада не збирається змінювати своє рішення щодо встановлення новорічної ялинки.

До слова, щороку у Ніжині ставили велику штучну ялинку. Витрати з бюджету йшли на монтаж й демонтаж, витрати пального, роботу комунальних підприємств, а також на оновлення новорічного декору.