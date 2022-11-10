"Дітям загиблих героїв свято треба": навколо новорічної ялинки в Ніжині розгорається скандал

У Ніжині розгорівся скандал щодо доцільності встановлення міської новорічної ялинки. Очільник міста заявив, що заплановані на святкування кошти, передадуть на потреби ЗСУ. Проте не всі містяни підтримали таке рішення.
Про те, як розвивається скандал щодо організації свята, читайте у матеріалі Styler.
"У Ніжині не будемо встановлювати новорічну ялинку. Заплановані в бюджеті святкові кошти підуть на ЗСУ. Вважаю, сьогодні актуальна лише боротьба за нашу незалежність і нашу державу. А Новий рік і всі свята відзначимо на достойному рівні вже після нашої Перемоги", - написав у Facebook Олександр Кодола, міський голова Ніжина.
Таку ініціативу містяни сприйняли неоднозначно. Зокрема, дехто вважає, що дітям полеглих воїнів потрібно влаштувати новорічне свято із міською ялинкою. Інші ж наполягають на тому, що зараз важливіше віддати кошти на фронт.
Користувачі Facebook активно діляться думками під постом мера:
Судячи із коментарів команди мера Ніжина, поки міська рада не збирається змінювати своє рішення щодо встановлення новорічної ялинки.
До слова, щороку у Ніжині ставили велику штучну ялинку. Витрати з бюджету йшли на монтаж й демонтаж, витрати пального, роботу комунальних підприємств, а також на оновлення новорічного декору.
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