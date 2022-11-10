"Детям погибших героев праздник нужен": вокруг новогодней елки в Нежине разгорается скандал

В Нежине разгорелся скандал о целесообразности установления городской новогодней елки. Глава города заявил, что запланированные на празднование средства передадут на нужды ВСУ. Однако не все горожане поддержали такое решение.
О том, как развивается скандал по поводу организации праздника, читайте в материале Styler.
"В Нежине не будем устанавливать новогоднюю елку. Запланированные в бюджете праздничные средства пойдут на ВСУ. Считаю, сегодня актуальна только борьба за нашу независимость и наше государство. А Новый год и все праздники отметим на достойном уровне уже после нашей Победы", - написал в Facebook Александр Кодола, городской голова Нежина.
Такую инициативу горожане восприняли неоднозначно. В частности, некоторые считают, что детям павших воинов нужно устроить новогодний праздник с городской елкой. Другие же настаивают на том, что сейчас важнее отдать деньги на фронт.
Пользователи Facebook активно делятся мнениями под постом мэра:
Судя по комментариям команды мэра Нежина, пока городской совет не собирается менять свое решение по установке новогодней елки.
К слову, каждый год в Нежине ставили большую искусственную елку. Расходы из бюджета шли на монтаж и демонтаж, расход топлива, работу коммунальных предприятий, а также на обновление новогоднего декора.
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