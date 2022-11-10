"Детям погибших героев праздник нужен": вокруг новогодней елки в Нежине разгорается скандал

В Нежине разгорелся скандал о целесообразности установления городской новогодней елки. Глава города заявил, что запланированные на празднование средства передадут на нужды ВСУ. Однако не все горожане поддержали такое решение.

О том, как развивается скандал по поводу организации праздника, читайте в материале Styler.

"В Нежине не будем устанавливать новогоднюю елку. Запланированные в бюджете праздничные средства пойдут на ВСУ. Считаю, сегодня актуальна только борьба за нашу независимость и наше государство. А Новый год и все праздники отметим на достойном уровне уже после нашей Победы", - написал в Facebook Александр Кодола, городской голова Нежина.

Такую инициативу горожане восприняли неоднозначно. В частности, некоторые считают, что детям павших воинов нужно устроить новогодний праздник с городской елкой. Другие же настаивают на том, что сейчас важнее отдать деньги на фронт.

Пользователи Facebook активно делятся мнениями под постом мэра:

Детям погибших и раненых героев праздник все же нужен. Да и другим детям тоже. Хорошо бы за счет меценатов и спонсоров устроить праздник. Это мое мнение.

Работаю с детьми. Уже сейчас они говорят о Святом Николае, и некоторые уже написали ему письмо. Маленькие дети верят в то, что их мечты и желания Святой Николай обязательно исполнит. Мое мнение - елка для детей нужна.

Можно это сделать за счет спонсорской помощи, благотворителей. Я думаю в Нежине найдутся такие люди

В стране война, она и была 8 лет, только большинство об этом не упоминало никогда. Хочется праздника - поставьте дома елку.

Праздник детям нужен. Это удар по рашистам тоже. Знак того, что Украина была, есть и будет. В 1941 году во время бомбардировок нацистами Лондона и других городов Великобритании королевская семья устраивала рождественские праздники детям и ставила елку.

Вы недооцениваете наших детей! Спросите у них? Вы не поверите, наши малые-взрослые дети "сегодняшней" войны не хотят праздновать ни одного праздника, кроме победы!

Поддерживаю. Пусть елка в виде дронов поедет нашим ребятам

Государственные средства, пусть пойдут на ВСУ, а дома, каждый пусть позаботится о своих детях и елке.

Судя по комментариям команды мэра Нежина, пока городской совет не собирается менять свое решение по установке новогодней елки.

К слову, каждый год в Нежине ставили большую искусственную елку. Расходы из бюджета шли на монтаж и демонтаж, расход топлива, работу коммунальных предприятий, а также на обновление новогоднего декора.