Дитячу машинку, виготовлену в Україні, тепер продають за 200 тисяч: перевірте свої горища

"Зіронька" - машинка великого розміру, призначена для того, щоб дитина могла сидіти в ній, крутити педалі і кермувати.

Випускалася вона ще в 50-ті роки минулого століття на Львівському заводі автонавантажувачів. Довжина машинки понад метр, а ширина майже півметра.

Очевидно, що в ті роки лише діти, чиї батьки були близькі до "еліт", могли стати власниками "Зіроньці". Більшості така розкіш хіба що снилася.

Зараз машинка є об'єктом гордості колекціонерів. А якщо у вас є така іграшка, продавши її, можна купити справжнісіньке, та ще й непогане, авто.

Цікаво, що в машинці була незвичайна форма педальних тяг, виконана у вигляді зигзага. Ймовірно, щоб пом'якшувати передачу високого зворотно-поступального моменту від педалей на колеса при різкому старті.

"Зіронька", як заявлено в оголошенні, знаходиться в Харкові. Продавець пропонує її відправити поштою після передоплати.

Фото: violity.com